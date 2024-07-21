Людина впала у Дніпро: у Києві обірвався трос атракціону біля Пішохідного моста

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, на місці події працюють 5 водолазів та один катер ДСНС.

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Дівчину, що впала в Дніпро внаслідок інциденту, шукають рятувальники / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Національна поліція України, скрін з видео

21 липня в Києві обірвалася канатна дорога біля Паркового мосту. Інформацію про це спершу поширили у місцевих телеграм-каналах, а згодом з'явилися офіційні коментарі влади.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що люди одразу після інциденту почали витягувати обірваний трос, однак на його кінці не було людини. Тому на місце події виїхали рятувальники.

Згодом у КМДА повідомили, що наразі тривають пошуки дівчини, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону. Також там зазначили, що місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.

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Інформацію про пошуки дівчини підтвердили і в ДСНС. Начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва, майор служби цивільного захисту Павло Петров розповів в коментарі "УП.Життя", що біля мосту дійсно трапився обрив тросу на атракціоні канатної дороги. Перехожі, які були свідками події, намагалися витягнути трос, бо сподівалися, що там є людина. Але її там не було. Тому зараз на місці події працюють і поліція, і водолазно-рятувальне відділення ДСНС, яке обстежує акваторію річки в місцях, де, за показами свідків, імовірно може бути людина.

В свою чергу у поліції повідомили, що нещасний випадок стався під час спуску людини, яка перебувала на даному атракціоні. Під час обриву тросу упала в воду. Наразі на місці події окрім рятувальників працюють і слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції у річковому порту Київ та патрульні поліцейські.

Зазначимо, що про небезпеку цього атракціону небайдужі громадяни попереджали ще у 2018 році. Тоді на сайті офіційного порталу Києва з'явилася петиція. Її авторка наголошувала на необхідності демонтувати подібний атракціон, бо, за її словами, компанія працювала без дозволу на експлуатацію. Однак, на жаль, влада тоді не відреагувала на це звернення належним чином.

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Нещасні випадки на атракціонах в Україні - що відомо

У травні 2024 року у дендропарку міста Кропивницький загинула 56-річна жінка, яка впала з оглядового колеса. Тоді поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

У липні 2021 року у курортній Кирилівці на Запоріжжі трагічно загинув хлопець, який надував атракціонну гірку. Його вбило струмом.

За місяць до цього у червні 2021 року у місті Вознесенськ на одному з атракціонів в парку розваг стався інцидент, в ході якого постраждали кілька людей. Через кілька секунд після запуску екстремальної розваги автоматика дала збій.

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