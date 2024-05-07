'Винні Путін і росіяни': в Кропивницькому жінка випала з каруселі і загинула

За даними журналістів, жінка втратила близьку людину в російсько-українській війні та просила звинувачувати у своїй смерті російського диктатора Путіна.

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Трагедія у Кропивницькому - жінка випала з каруселі і загинула / Колаж Главред, фото: Суспільне, УНІАН

У дендропарку міста Кропивницький загинула 56-річна жінка, яка впала з оглядового колеса. Про це розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, повідомляє "Суспільне"

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

За цією статтею передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Подію прокоментував представник адміністрації дендропарку, який побажав залишитись анонімним. За його словами, жінка в рці тримала залишила передсмертну записку в якій у своїй смерті звинувачувала Путіна та росіян. Відомо, що вона втратила на війні з Росією близьку людину.

"Трагедія сталась 7 травня о 15:56. Жінка зайшла на атракціон в медичній масці, це видно по камерах відеонагляду. Вона дочекалась поки на оглядовому колесі не буде відвідувачів і лишилась сама у кабінці. Перед посадкою оператор завжди повідомляє, що під час катання вставати зі свого місця заборонено. Коли вона доїхала до самого верха атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч – це молода пара з дитиною, вони бачили, як жінка перехилилась і сама випала звідти. Одразу констатували її смерть. Ми викликали і поліцію, і швидку допомогу. При ній знайшли передсмертну записку. У ній вона написала, що просить "нікого не звинувачувати у її смерті, а винити Путіна і рускіх" та залишила контактні дані своїх родичів. За нашою інформацією, у жінки залишився 15-річний син, який підтвердив, що це його мама", - повідомив анонімно представник денропаку в коментарі "Суспільному".

Фото: Суспільне

Сьогодні, 7 травня, стало відомо про загибель на війні 21-річного військового парамедика "Азову" Назарія Гринцевича, відомого як "Грінка". Назарій був одним з наймолодших бійців "Азовсталі", він отримав поранення, потрапив у полон, але повернувся знову на фронт. Про це повідомив волонтер та блогер Ігор Лаченков.

Також, 6 травня на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи та учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Про смерть відомого українського спортсмена повідомила Федерація важкої атлетики України.

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