Чеченський батальйон, який допомагає захищати Україну, захопив трофейний російський "Сонцепік"

Чеченський батальйон, який воює проти РФ, захопив "Сонцепік" окупантів/ Генштаб ЗСУ

У російських окупантів вдалося відбити важку вогнеметну систему "Сонцепік", якою вони обстрілювали українські території.

Такий трофей захопили бійці добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура, котрі воюють на боці Збройних сил України і допомагають нашій державі захищати свої території від країни-агресорки РФ.

Відео з трофейною важкою технікою бійці опублікували на YouTube-каналі батальйону. При цьому в "Сонцепіку" на момент його захоплення залишався російський окупант. Чеченські бійці закликали його здатися.

"Здавайся, я бачу тебе. Здавайся, російський Ваня", – говорив воїн, підходячи до вогнеметної системи.

Як видно з відео, "Сонцепік" не постраждав і, очевидно, залишився справним.

У батальйоні зазначили, що відео було зняте ще наприкінці березня, проте оприлюднили його лише 9 травня.

"Сонцепік" – що за техніка і де РФ її застосовувала

"Сонцепік" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи ТОСів (російською "тяжелая огнеметная система" – ред.) були прийняті на озброєння в російській армії у 2001 році.

Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.

Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку та на Донбасі в Україні, а удосконалені ТОСи, які отримали назву "Сонцепік", були помічені у Сирії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у неділю, 8 травня, обстріляли з вогнеметної системи "Сонцепік" свої ж позиції, знищивши "дружнім вогнем" своїх товаришів по зброї.

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