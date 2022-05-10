Чеченський батальйон, який допомагає захищати Україну, захопив трофейний російський "Сонцепік"

Вогнеметна система не постраждала і тепер може використовуватися ЗСУ проти окупантів.
У російських окупантів вдалося відбити важку вогнеметну систему "Сонцепік", якою вони обстрілювали українські території.
Такий трофей захопили бійці добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура, котрі воюють на боці Збройних сил України і допомагають нашій державі захищати свої території від країни-агресорки РФ.
Відео з трофейною важкою технікою бійці опублікували на YouTube-каналі батальйону. При цьому в "Сонцепіку" на момент його захоплення залишався російський окупант. Чеченські бійці закликали його здатися.
"Здавайся, я бачу тебе. Здавайся, російський Ваня", – говорив воїн, підходячи до вогнеметної системи.
Як видно з відео, "Сонцепік" не постраждав і, очевидно, залишився справним.
У батальйоні зазначили, що відео було зняте ще наприкінці березня, проте оприлюднили його лише 9 травня.
"Сонцепік" – що за техніка і де РФ її застосовувала
"Сонцепік" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи ТОСів (російською "тяжелая огнеметная система" – ред.) були прийняті на озброєння в російській армії у 2001 році.
Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.
Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку та на Донбасі в Україні, а удосконалені ТОСи, які отримали назву "Сонцепік", були помічені у Сирії.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у неділю, 8 травня, обстріляли з вогнеметної системи "Сонцепік" свої ж позиції, знищивши "дружнім вогнем" своїх товаришів по зброї.
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