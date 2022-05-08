Росіяни спалили з системи "Сонцепік" свої ж позиції на Запорізькому напрямку – бійці ЗСУ подякували

Росіяни спалили з системи "Сонцепік" свої ж позиції на Запорізькому напрямку/ Reuters, Facebook Sergey Bratchuk

Російські загарбники у неділю, 8 травня, обстріляли з вогнеметної системи "Сонцепік" свої ж позиції, знищивши "дружним вогнем" своїх товаришів по зброї.

Про це повідомили у 97-му піхотному батальйоні 60-ої окремої піхотної бригади у Facebook, подякувавши окупантами за таку допомогу.

"Керівництво 97 Піхотного батальйону висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня 2022 року, використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему "Сонцепік", застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі", – йдеться у повідомленні.

Українські бійці позитивно сприйняли таку "ініціативу". Вони пожартували про традицію готувати шашлики на травневі свята. Проте при цьому захисники України закликали росіян займатися самознищенням на території Росії, а не на українських територіях. Адже в Україні їм зовсім не раді.

"А наш 97-ий Піхотний батальйон продовжує знищувати окупантів на українській землі, тримаючи оборону та виконуючи накази керівництва. Слава Україні", – додали захисники України.

В коментарях до публікації користувачі почали жартувати, що за такі ініціативи російським окупантам можна і грамоту з подякою дати.

"Сонцепік" – що за техніка і де РФ її застосовувала

"Сонцепік" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи ТОСів (російською "тяжелая огнеметная система" – ред.) були прийняті на озброєння в російській армії у 2001 році.

Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.

Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку та на Донбасі в Україні, а удосконалені ТОСи, які отримали назву "Сонцепік", були помічені у Сирії.

Раніше в Генштабі повідомляли, що на Слобожанському напрямку противник концентрує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Також окупанти намагаються активізувати бойові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія стягує зенітно-ракетні сили своєї армії на північ окупованого Криму. Збільшення кількості важкої техніки помітили у селі Філатівка, що неподалік від Херсонської області.

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