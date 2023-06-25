Коли Росія може підірвати ЗАЕС: експерт розповів, за яких умов Путін може піти на це

Це принесло б багато горя Україні, але і стало б серйозним ударом для путінської Росії, вважає Ейдман.

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Чи підірве Росія Запорізьку АЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман розповів, коли Росія може підірвати ЗАЕС та за яких умов Путін може піти на такий крок.

"Чесно кажучи, я не дуже уявляю, за яких умов. Це, звичайно, принесло б багато горя Україні, але і стало б серйозним ударом для путінської Росії. Вони, звичайно, абсолютно божевільні, але я не розумію, в чому профіт. Ну влаштують вони цей теракт, влаштують величезну екологічну катастрофу, отруять окуповану територію України і, власне, свою теж - Ростовську область та інші області, що межують з Україною. Але що це їм дасть? Потрібно ж буде проводити деактивацію цього всього, відволікати на це свої збройні сили. Адже під час аварії в Чорнобилі у 1986 році на подолання наслідків аварії насамперед посилали війська", - наголошує Ейдман.

Політолог також додав, що незрозуміло ще, куди полетить радіоактивна хмара. Він припустив, що вона може і на Москву полетіти, або кудись, де сидить Путін і пролити на нього і все російське керівництво радіоактивний дощ.

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"Те, що вони можуть вчинити будь-який злочин, ми це вже знаємо - для них, я маю на увазі російську владу, це не проблема. Вони можуть вчинити будь-який, навіть найжахливіший злочин, але я не бачу для них в цьому жодної мотивації. Я тут навіть не кажу про міжнародну реакцію. Списати це на Україну не вдасться. Ідіотів немає - усі будуть розуміти, що це зробив Кремль. Тож міжнародна реакція буде жахливою для російської влади. І не тільки з боку Заходу, а й таких країн, як, наприклад, Індія. Навіть Китаю, який неодноразово попереджав про застосування ядерної зброї та ядерного шантажу", - пояснив експерт.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС. Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

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