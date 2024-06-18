Частина українців отримає 900 гривень від держави: на що їх можна витратити

Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. Згідно з проєктом закону №11251, українці декількох категорій зможуть отримати грошову допомогу від держави.
Дія закону поширюватиметься на українців, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років. Також грошову виплату будуть надавати одному з батьків, або інших представників новонародженої дитини. Для обох категорій допомога надаватиметься протягом року.
"Отже, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки", - пояснила заступник голови Комітету Євгенія Кравчук.відео дня
Для виділення коштів українцям залишилися формальності: видання Постанови КМУ, яка визначає порядок надання допомоги, і внесення змін до порядку використання коштів УІК.
Виділені кошти з рахунків українців скерують на підтримку видавців України. Таким чином видавництва зможуть додатково випускати близько 1,5-2 мільйонів примірників.
Окрім цього закон передбачає покращення умов надання субсидій видавцям та книгарням. Тепер буде спрощено алгоритм подання відповідних документів для отримання підтримки.
Хто така Євгенія Кравчук?
Євгенія Кравчук - українська політична діячка, журналістка, експертка в сфері комунікацій. Очолює пресофіс партії "Слуга народу". Народна депутатка України 9-го скликання. Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики (з 29 серпня 2019 року), пише Вікіпедія.
Виплати і пільги громадянам від держави - що відомо
Нещодавно повідомили, що українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20% сукупного доходу сім'ї, мають право на субсидію, то монетизована (надається грошовими коштами) допомога компенсує зростання тарифів на електроенергію.
Раніше українці, які проживають у Дружківській громаді (Донецька область), могли отримати багатоцільову грошову допомогу. Розмір допомоги становить 3,6 тисяч грн на місяць для однієї особи і виплачується за тримісячний період або до 54 тисяч грн для домогосподарств, які складаються з 5 чи більше осіб.
Нагадаємо, в українському бюджеті є гроші для житлово-комунальних субсидій - навіть попри нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн за кіловат-годину.
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