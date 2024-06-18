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Частина українців отримає 900 гривень від держави: на що їх можна витратити

Анна Косик
18 червня 2024, 14:08
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Президент підписав закон, який передбачає виділення допомоги від держави українцям на придбання книг. Однак виплата буде доступна не усім категоріям громадян.
Деньги, Зеленский, книги
Зеленський підписав закон про виділення допомоги українцям на книги / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. Згідно з проєктом закону №11251, українці декількох категорій зможуть отримати грошову допомогу від держави.

Дія закону поширюватиметься на українців, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років. Також грошову виплату будуть надавати одному з батьків, або інших представників новонародженої дитини. Для обох категорій допомога надаватиметься протягом року.

"Отже, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки", - пояснила заступник голови Комітету Євгенія Кравчук.

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Для виділення коштів українцям залишилися формальності: видання Постанови КМУ, яка визначає порядок надання допомоги, і внесення змін до порядку використання коштів УІК.

Виділені кошти з рахунків українців скерують на підтримку видавців України. Таким чином видавництва зможуть додатково випускати близько 1,5-2 мільйонів примірників.

Окрім цього закон передбачає покращення умов надання субсидій видавцям та книгарням. Тепер буде спрощено алгоритм подання відповідних документів для отримання підтримки.

Хто така Євгенія Кравчук?

Євгенія Кравчук - українська політична діячка, журналістка, експертка в сфері комунікацій. Очолює пресофіс партії "Слуга народу". Народна депутатка України 9-го скликання. Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики (з 29 серпня 2019 року), пише Вікіпедія.

Виплати і пільги громадянам від держави - що відомо

Нещодавно повідомили, що українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20% сукупного доходу сім'ї, мають право на субсидію, то монетизована (надається грошовими коштами) допомога компенсує зростання тарифів на електроенергію.

Раніше українці, які проживають у Дружківській громаді (Донецька область), могли отримати багатоцільову грошову допомогу. Розмір допомоги становить 3,6 тисяч грн на місяць для однієї особи і виплачується за тримісячний період або до 54 тисяч грн для домогосподарств, які складаються з 5 чи більше осіб.

Нагадаємо, в українському бюджеті є гроші для житлово-комунальних субсидій - навіть попри нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн за кіловат-годину.
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