Ціни на газ підскочать, ГТС переведуть в резерв: ексміністр дав сумний прогноз

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Народний депутат, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що Україна опинилася в невигідному становищі після зльоту цін на газ.

В ефірі телеканалу Перший незалежний він допустив, що Україна з імовірністю 99 відсотків зіткнеться з проблемами в питанні генерації електроенергії через відсутні три мільйони тонн вугілля.

"І нам доведеться просити електроенергію знаєте у кого. Ми, на превеликий жаль, підставилися. І в цій ситуації я не виключаю, що, залежно від температури взимку, в грудні-січні може бути ситуація, коли фізично не вистачатиме обсягів газу", - упевнений він.

Депутат допустив, що в цих умовах Києву доведеться підняти питання про укладення прямого контракту на постачання газу з Газпромом, оскільки до цього "підштовхне життя".

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Разом з тим в ефірі каналу Україна 24 Кучеренко не виключив, що незабаром в Україні зросте і тариф і ціна на газ.

"Зараз ми платимо 20 коп. за газ, який йде по трубі, а буде 2 грн, саме за транзит". - підкреслив він.

Нардеп вважає, що це пов'язано з тим, що газотранспортна система України в результаті зниження обсягів транзиту російського газу перестане окупати себе, що може спричинити підвищення тарифів для українських споживачів.

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"Вона (українська ГТС – ред.) потрібна Росії, Газпрому, але вона буде переведена в стан резерву. Хіба Мало, раптом якась аварія, йому потрібно виконувати свої контрактні зобов'язання. Він буде качати через неї, але трагедія в іншому. ГТС будувалася на обсяг 200 млрд куб.м на рік, в останні роки працювала з 90-100 млрд. куб. м, зараз 40 млрд на рік. А базовий сценарій Російський 15-20 млрд куб. м на рік, і тоді вона взагалі перестає бути окупною, її потрібно дотувати", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.