"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФ

Для Росії головне - це терор, залякування населення, підкреслив Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленка, 22-га ОМБр

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Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Одеса відчувають на собі терор РФ

Росіяни наступають і воюють із населенням України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, чи можуть Суми найближчим часом стати великим театром бойових дій.

"Великим театром бойових дій - ні. А ось центром для терору - так, найближчим часом це цілком можливо. Хоча Суми ніколи не відпочивали від російського терору, як одне з великих прикордонних міст, як і Харків. Хоча удари по Харкову завдавали частіше, ніж по Сумах", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт звернув увагу на те, що Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Одеса відчувають на собі найчастіше терор росіян.

"Для Росії головне - це терор, залякування населення. Вона цим займалася, займається і буде займатися, тому що терор проти цивільного населення - це загальна концепція доктрини ведення будь-яких військових операцій ще з часів Радянського Союзу", - пояснив він.

Військовий аналітик каже, що росіяни не тільки наступають і воюють з армією іншої держави, а й воюють із населенням.

"Ця доктрина була розроблена ще за часів СРСР і постійно використовувалася. Наприклад, Афганська війна: цивільного населення в Афганістані було вбито в десятки разів більше, ніж моджахедів. Інші приклади - Чечня та Грузія. З чого почалася п'ятиденна війна в Грузії? З убивства цивільних, тобто залякування. Якби війна в Грузії затягнулася, ми б побачили набагато більше військових злочинів. Тому цієї доктрини росіяни завжди дотримуватимуться", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Раніше повідомлялося про те, чи є загроза наступу на Суми. Російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прибув у Сумську область. За його словами, українські воїни проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України.

Нагадаємо, за даними DeepState, на жаль, стримати РФ на Сумщині - завдання із зірочкою. Однак, незважаючи на складні виклики, Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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