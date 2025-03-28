Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФ

Олексій Тесля
28 березня 2025, 23:23
144
Для Росії головне - це терор, залякування населення, підкреслив Олександр Коваленко.
Коваленко, ВДУ
Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленка, 22-га ОМБр

Головне:

  • Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Одеса відчувають на собі терор РФ
  • Росіяни наступають і воюють із населенням України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, чи можуть Суми найближчим часом стати великим театром бойових дій.

"Великим театром бойових дій - ні. А ось центром для терору - так, найближчим часом це цілком можливо. Хоча Суми ніколи не відпочивали від російського терору, як одне з великих прикордонних міст, як і Харків. Хоча удари по Харкову завдавали частіше, ніж по Сумах", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт звернув увагу на те, що Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Одеса відчувають на собі найчастіше терор росіян.

"Для Росії головне - це терор, залякування населення. Вона цим займалася, займається і буде займатися, тому що терор проти цивільного населення - це загальна концепція доктрини ведення будь-яких військових операцій ще з часів Радянського Союзу", - пояснив він.

Військовий аналітик каже, що росіяни не тільки наступають і воюють з армією іншої держави, а й воюють із населенням.

"Ця доктрина була розроблена ще за часів СРСР і постійно використовувалася. Наприклад, Афганська війна: цивільного населення в Афганістані було вбито в десятки разів більше, ніж моджахедів. Інші приклади - Чечня та Грузія. З чого почалася п'ятиденна війна в Грузії? З убивства цивільних, тобто залякування. Якби війна в Грузії затягнулася, ми б побачили набагато більше військових злочинів. Тому цієї доктрини росіяни завжди дотримуватимуться", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Раніше повідомлялося про те, чи є загроза наступу на Суми. Російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прибув у Сумську область. За його словами, українські воїни проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України.

Нагадаємо, за даними DeepState, на жаль, стримати РФ на Сумщині - завдання із зірочкою. Однак, незважаючи на складні виклики, Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область Олександр Коваленко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

00:13Війна
РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

22:27Світ
Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

21:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Останні новини

00:13

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

28 березня, п'ятниця
23:23

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФВідео

23:20

Чи ризикне Путін застосувати "ядерку" проти України: Золотарьов оцінив загрозу

22:48

"Жахлива травма": що зараз відбувається з Марією Ковальчук в ОАЕ

22:27

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
22:27

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

21:53

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежіФотоВідео

21:51

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

21:37

Не примха, а необхідність: чому на фото для паспорта заборонено посміхатися

Реклама
21:17

"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

21:05

Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

20:41

Не повірите своїм очам: для чого хитрі господині розкладають картон на городі

20:36

"Суїцидальні наміри": українська акторка пройшла лікування в психлікарні

20:24

Чому фури їдуть одна за одною, заважаючи їх обганяти: несподівана причина

20:18

Євген Кошовий з'явився на прем'єрі зі старшою донькою Варварою

20:15

Ракетна програма Києва та виробництво нових БПЛА: гучна заява ЗеленськогоВідео

20:03

Уперше в історії: командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського

19:56

Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

19:47

Україна не визнає військову допомогу США боргом - Зеленський

19:17

Операція в Бєлгородській області: генерал ЗСУ розкрив головну мету

Реклама
19:08

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

19:07

Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ: ЗСУ повідомили про небезпеку

19:06

Як змусити курей нестися: найкращі поради і народні методи

19:00

Ядерний удар по Україні: коли і по чому Путін може застосувати ядеркуПогляд

18:58

Списав, але не видав: банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців

18:30

Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ

18:28

РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину найближчими місяцями - КоваленкоВідео

18:16

Путін маніпулює Трампом і хоче домогтися продовження війни – WP

17:54

Злодії уже накинули оком: 8 ознак того, що ваш будинок є мішенню для крадіжки

17:46

Були в топі іграшок у дітей: навіщо в СРСР робили скляні кульки

17:39

Де цифра 5 серед двійок: лише найуважніший її знайде за 5 секунд

17:32

Блогер-утікач Волошин залишився закордоном без жодного паспорта та документів

17:28

У МЗС потролили Путіна за ідею "зовнішнього управління" і нагадали про розруху у РФ

17:09

Путін готується до великої війни з НАТО: ЗМІ попередили про небезпеку

16:41

В Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних: що зміниться

16:41

Звідки прилітають лелеки до України: орнітолог розповів, де знаходиться вирій

16:38

Меценат Олег Крот передав близько 750 тонн риболовецьких сіток для потреб фронту в межах проєкту "Павутиння" актуально

16:35

Перспективи й користь гри на барабанах: інтерв'ю з організаторами Drum Island Fest

16:16

Щурі зникнуть назавжди: яка крилата тварина допоможе вигнати гризунів з саду

16:07

Виправити помилку, змінивши один сірник: цікава головоломка для справжніх геніїв

Реклама
15:57

Росіяни самі "спалилися" на ударі по ГВС "Суджа": з'явилися дивовижні подробиці

15:42

Мурахи зникнуть назавжди: копійчаний засіб, який позбудеться комах

15:37

Поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, але є нюанс

15:30

На щиті: в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

15:12

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

15:12

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

15:07

Коли народжуються істинні мільйонери: шість дат, які приносять фінансовий успіх

15:07

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети 29 березня

14:52

У Трампа спрогнозували ймовірні терміни укладення мирної угоди

14:41

Сирна паска на Великдень: три простих і надзвичайно смачних рецептиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти