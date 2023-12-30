Росія хоче перетворити країни Балтії та Польщу на сіру зону безпеки НАТО - Залевський

Путін хоче контролювати Україну та Білорусь, а також створити "сіру зону безпеки" у країнах центрально-східної Європи.

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Росія хоче, щоб країни центрально-східної Європи перетворились на сіру зону безпеки / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНІАН

Росія має намір виключити країни центрально-східної Європи з ефективного механізму функціонування НАТО. РФ прагне контролювати Україну та Білорусь, а також хоче створити "сіру зону безпеки" у країнах Балтії, Польщі та інших країнах Європи. Про це розповів державний секретар міністерства оборони Польщі Павел Залевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська Федерація хоче контролювати Україну. Хоче контролювати Білорусь. Але також довести до ситуації в якій країни центрально-східної Європи, ми тут говоримо про країни Балтії, але також про Польщу та інші країни, будуть вилучені з ефективного механізму функціонування НАТО, тобто будуть таким собі видом сірої зони безпеки. Звичайно ми на це не погоджуємося, бо як демократична країна, як країна в якій є верховенство права, хочемо, щоб ним також керувались у міжнародних відносинах і хочемо, щоб кожна держава мала на це право, щоб суверенно говорити про свої потреби". - сказав політик.

Залевський запевнив, що для Росії атака на країни НАТО буде катастрофічною, оскілбки членство в НАТО забезпечує реальні гарантії безпеки. Він впевнений у тому, що ні польський народ, ні інші національності центрально-східної Європи не погодяться з концепцією "фінляндизації".

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"Ціллю Росії є контроль над Україною. По друге, це у певному вигляді фінляндизація центрально-східної Європи, ми на це не погоджуємося, не має жодного приводу аби це сталося. Ні поляки, ні інші народи центрально-східної Європи цього не хочуть і ніхто на Заході це серйозно не сприймає і не обмірковує. Членство в НАТО є членством, яке дає гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки. Я в це не вірю, нема такої можливості, щоб Путін ризикнув провокацією щодо країн НАТО. Наслідки для Росії були б катастрофічними, я не кажу про економічні наслідки, а про мілітарні наслідки", - додав він.

Відносини Росії та НАТО

Нагадаємо, російський лідер Путін готовий до ракетних атак на країни НАТО, але не бажає відкритої війни з альянсом. Якщо війна настане, то це буде ракетна війна.

Також російський представник у Відні погрожував Фінляндії тим, що вона може стати першою жертвою в разі ескалації конфлікту між Росією і НАТО. Після вступу до альянсу Москва сприймає Фінляндію як ворожу державу.

Крім цього, Росія має наміри захопити Україну та може атакувати країни НАТО. Журналіст Олександр Сотник вважає, що Володимир Путін продовжуватиме шантажувати світ ядерною зброєю, але насправді Росія не має чіткого плану щодо таких дій.

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