Йому було лише 22: у Покровську російські окупанти вбили талановитого шеф-кухаря

Трагедія сталася 4 листопада / онлайн-журнал "Свої"

У Покровську Донецької області російські окупаційні війська вбили 22-річного шеф-кухаря Владислава Огоцького. Хлопець спав удома, коли посеред ночі російська ракета прилетіла до його будинку.

Як повідомляє платформа "Меморіал.ua", трагедія сталася 4 листопада. Внаслідок ракетного удару, який забрав життя Владислава, також було поранено ще 6 людей. Поранення отримала і бабуся загиблого хлопця.

Влад був шеф-кухарем кафе "Терикон", яке у Покровську відкрив переселенець із Бердянська. Колеги хлопця розповідають, що він був щирою та усміхненою людиною, яка створювала хорошу атмосферу в колективі.

"Влад прийшов до покровської команди "Терикона" в перший день роботи. І якось біля нього всі ми стали трохи спокійніші, впевненіші і більш радісні. Він працював багато, на кухні вмів усе. І кожен завжди знав, що Влад ніколи не підведе. А сьогодні його немає біля нас. І вже ніколи не буде", - розповіли колеги Огоцького.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області 29 жовтня в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

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