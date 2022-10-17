Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищем

Окупант був заступником командира взводу 16-ї окремої бригади спецназу ГРУ.
Українські військові ліквідували російського сержанта Сергія Науменка. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
34-річний окупант був заступником командира взводу 16-ї окремої бригади спецназу ГРУ. Ця бригада дислокувалася в Тамбові.
Варто зазначити, що "двохсотий" насправді носив прізвище Ляшенко. Він навіть у соцмережах був підписаний своїм реальним прізвищем.
Відомо, що російського сержанта ліквідували 25 вересня. Поки невідомо, де саме його "денацифікували" українські військові.
"Поховали його 12 жовтня в Липецьку на новому Косирівському кладовищі (мабуть старе вже під зав'язку)", - написав Іраклі Комахідзе.
Судячи з фото, у окупанта залишилися дружина і діти.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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