Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищем

ЗСУ ліквідували російського сержанта / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Reuters

Українські військові ліквідували російського сержанта Сергія Науменка. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

34-річний окупант був заступником командира взводу 16-ї окремої бригади спецназу ГРУ. Ця бригада дислокувалася в Тамбові.

Варто зазначити, що "двохсотий" насправді носив прізвище Ляшенко. Він навіть у соцмережах був підписаний своїм реальним прізвищем.

Відомо, що російського сержанта ліквідували 25 вересня. Поки невідомо, де саме його "денацифікували" українські військові.

"Поховали його 12 жовтня в Липецьку на новому Косирівському кладовищі (мабуть старе вже під зав'язку)", - написав Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували російського сержанта / Іраклі Комахідзе

Судячи з фото, у окупанта залишилися дружина і діти.

ЗСУ ліквідували російського сержанта / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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