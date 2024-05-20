Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

Графіки погодинних відключень будуть запроваджені з 00:00 21 травня.

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В Україні відключатимуть світло 21 травня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні 21 травня будуть відключати світло у всіх областях. Графіки погодинних відключень почнуть діяти з 00:00 та впродовж всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження діятимуть не лише для промисловості, а й для побутових споживачів.

"Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що відключення електроенергії для побутових споживачів на даному етапі можуть тривати до серпня-вересня поточного року. Водночас взимку дефіцит в енергосистемі України буде навіть за умови високих температурних показників.

За словами гендиректора енергокомпанії Yasno Сергія Коваленка, наразі заздалегідь попереджати українців про відключення світла в будинках і квартирах нереально - адже все залежить від обсягів споживання, спрогнозувати точно які складно.

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