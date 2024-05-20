УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

Ангеліна Підвисоцька
20 травня 2024, 22:09
300
Графіки погодинних відключень будуть запроваджені з 00:00 21 травня.
Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла
В Україні відключатимуть світло 21 травня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні 21 травня будуть відключати світло у всіх областях. Графіки погодинних відключень почнуть діяти з 00:00 та впродовж всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження діятимуть не лише для промисловості, а й для побутових споживачів.

"Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що відключення електроенергії для побутових споживачів на даному етапі можуть тривати до серпня-вересня поточного року. Водночас взимку дефіцит в енергосистемі України буде навіть за умови високих температурних показників.

За словами гендиректора енергокомпанії Yasno Сергія Коваленка, наразі заздалегідь попереджати українців про відключення світла в будинках і квартирах нереально - адже все залежить від обсягів споживання, спрогнозувати точно які складно.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Укренерго ракетний удар відключення світла
Реклама

Головне за день

Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

22:27 Україна
Удари західною зброєю по РФ: Зеленський заінтригував переговорами з партнерами

Удари західною зброєю по РФ: Зеленський заінтригував переговорами з партнерами

22:25 Україна
Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

22:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 10437

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Загроза ядерного апокаліпсиса : з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ 10229

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару 7303

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж 5076

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

Останні новини

22:27

Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

22:25

Удари західною зброєю по РФ: Зеленський заінтригував переговорами з партнерами

22:09

Будуть графіки погодинних відключень: які регіони завтра залишаться без світла

22:09

Тоня Матвієнко вперше розкрила, від кого народила в 17 років

22:00

Уперше за довгий час: Ольга Фреймут показала свою молодшу доньку

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
21:54

Чи можна Україні бити по РФ західною зброєю: неоднозначна заява Пентагону

21:17

Лілія Подкопаєва повернулася в Україну - чим зайнята спортсменка

21:10

У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

21:04

Чи потрібно поступатися старшим місцем у транспорті: чому в ЄС це не прийнятоВідео

Реклама
21:02

"Крок уперед і два кроки назад": допомога Заходу запізнюється на рік – ЗеленськийВідео

20:11

"Перемога є": Усик потужно звернувся до фанів і подякував захисникам УкраїниВідео

19:42

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

19:24

У Зеленського жорстко відповіли Путіну щодо "нелегітимності" президента України

19:19

РФ і Китай будуть намагатись заморозити війну: експерт оцінив візит Путіна до КНР

19:10

Росія розганяє новий фейк про ЗеленськогоПогляд

18:33

Іран продовжить озброювати РФ: чому загибель Раїсі нічого не змінить – думка

18:31

Бій Усика проти Ф'юрі: реакція українських зірок на перемогу чемпіонаВідео

18:29

Коли кидати яйця у воду: головний секрет приготування для господинь

18:28

Важкі бої за кожну вулицю: ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині - Синєгубов

17:45

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійноПогляд

Реклама
17:42

Без пасток та отрути: як назавжди вигнати мурах з дому - 5 найкращих методів

17:39

Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

17:24

ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

17:07

До Дня Києва кінотеатр "Жовтень" покаже кіноподорож куточками столиці: що у програмі

16:57

Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

16:39

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

16:36

Затягнеться до зими: в Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати

16:31

Що означає, якщо потік кондиціонер: як не зіпсувати незамінний у спеку агрегат

16:27

Залп у 40 ракет: названо терміни й цілі нових масованих ударів по УкраїніВідео

16:21

У дім прийдуть печаль і біда: що не можна робити 21 травня - прикмети

16:19

Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі ПутінаВідео

16:14

Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

15:47

Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

15:37

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

15:22

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:15

Любовний гороскоп на тиждень із 20 до 26 травня: Овнам - можливості, Рибам - зв'язок

15:07

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:06

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

Реклама
14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:07

Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

13:04

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

13:01

Церковне свято 21 травня: що заборонено робити у день святої цариці Олени

12:59

Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

12:43

Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофиВідео

12:20

Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти