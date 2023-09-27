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Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки на Запоріжжі - ISW

Анна Ярославська
27 вересня 2023, 08:57 оновлено 27 вересня, 09:05
Тактична ситуація у Вербовому Запорізької області залишається неясною.

ВСУ, Новопрокопівка
В ISW розповіли про ситуацію на Запорізькому фронті / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, deepstatemap

Сили оборони України 26 вересня продовжили наступальні операції на заході Запорізької області.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку і наступальні дії - на Бахмутському, йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

відео дня

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські сили досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Аналітики зазначають, що тактична ситуація у Вербовому залишається неясною.

"Російські джерела досі безпосередньо не відповіли на заяву джерела, імовірно пов'язаного з повітряно-десантними військами Росії, про те, що станом на 24 вересня українські сили контролюють половину села Вербове (18 км на південний схід від Оріхова)", - йдеться у звіті.

При цьому ISW не виявила свідчень такого просування Сил оборони України.

Карта боїв ISW
Карта боїв ISW / understandingwar.org

Зазначимо, 23 вересня військовий аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив у Twitter, що українські сили увійшли в село Новопрокопівка південніше Роботиного на запорізькому фронті. Він показав кадри з російського відео, які, за словами Рьопке, показують, що всередині села йдуть піхотні бої.

Російські пабліки стверджують, що цей бій відбувся біля Новопрокопівки, а не в самому селі.

Як повідомляв Главред, російські окупанти потрапили в справжній "пекло" під Бахмутом. Українські військові майстерно застосовують важке озброєння, яке постачає Захід. Українські військові обстрілюють лінії оборони росіян важкою артилерією - польськими гарматами Krab і американськими самохідними гаубицями M109.

Раніше аналітики ISW писали, що Сили оборони України просунулися поблизу Вербового у Запорізькій області, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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