Будівництво заводу Baykar в Україні звершиться за два роки - Халук Байрактар

Завод компанії Baykar в Україну побудують за два роки / Колаж фото Вікіпедія, armyinform.com.ua

Компанія Baykar вже за два роки планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні. Про це заявив виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар, повідомляє Reuters.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", — сказав Халюк Байрактар.

Він додав, що компанія вже цього року отримає на 50% більше експертних доходів, ніж минулого року - 1 мільярд доларів. Ці гроші планують вкласти у розширення виробничих ліній.

"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль – робити мінімум 30 одиниць на місяць", — сказав він.

Також Халюк стверджує, що значно прискорить розробка нового безпілотника винищувача Kizilelma, який, за даними аналітиків, має більше можливостей у порівнянні з іншими розвідувальними та ракетоносними дронами. Перший політ новітнього безпілотника очікується найближчими місяцями.

Будівництво заводу Baykar в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що на території держави дійсно почнеться будівництво нового заводу, де будуть вироблятися турецькі безпілотники компанії Baykar. Це передбачається у рамках угоди з Туреччиною.

Також планується створити спеціальний навчальний центр, де готуватимуть пілотів для керування дронами.

Раніше Резніков розповідав, що Туреччина практично ексклюзивно поділилися з Україною технологіями будівництва БПЛА Bayraktar, які, за його словами, ніхто у світі не отримав би.

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