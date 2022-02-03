Україна збудує завод для виробництва безпілотників Bayraktar – Резніков

Також створять навчальний центр, де пілотів вчитимуть керувати дронами/ КМДА, Міноборони України

Україна планує побудувати завод, на якому вироблятиме безпілотники Bayraktar. Це передбачається у межах рамкової угоди з Туреччиною.

Крім цього, планується створити спеціальний навчальний центр. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотники, які будуть виготовлятися саме в Україні", – зазначив він.

За його словами, у навчальному центрі готуватимуть пілотів, які у подальшому керуватимуть дронами Bayraktar різних категорій.

Також Резніков нагадав, що, згідно з рішенням турецької компанії, у наступному поколінні таких безпілотників використовуватимуть українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

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Угоду з Туреччиною підпишуть за дорученням уряду, наголосив очільник Міноборони. Після цього документ спрямують на ратифікацію до Верховної ради.

Раніше Резніков розповідав, що Туреччина практично ексклюзивно поділилися з Україною технологіями будівництва БПЛА Bayraktar, які, за його словами, ніхто у світі не отримав би.

Також раніше стало відомо, що Туреччина не планує відступати від запланованих угод з постачання зброї Україні. Зокрема, йдеться про подальший продаж безпілотників Києву. Як повідомив голова Управління зв'язків з громадськістю Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, його країна готова продати Києву Байрактари попри гнів РФ.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, до Києва прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган для переговорів стратегічного рівня на тлі загрози російського вторгнення в Україну. Також Україна і Туреччина укладуть угоду про Зону вільної торгівлі – договір підпишуть на зустрічі Ердогана із Зеленським.

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