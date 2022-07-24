"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в Росію

Гіркін заговорив про вторгнення України в Росію/ скріншот, УНІАН

Колишній ватажок терористів " ДНР " Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що російські окупаційні війська можуть зазнати в Україні серйозної поразки, якщо в РФ не почнеться часткова мобілізація.

За його словами, Збройні Сили України готують контрнаступ на багатьох ділянках фронту і можуть зайти на територію РФ.

"А ось чи зможе російська армія на всіх наявних фронтах ефективно відбити майбутній наступ противника – це ми, напевно, скоро побачимо. Основні ударні угруповання противника зосереджуються під Херсоном, на запорізькому напрямку", - розповів терорист.

Гіркін також зазначив, що успішний контрнаступ ЗСУ на харківському напрямку може закінчитися на території Росії.

читайте такожЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISW"Ще є повідомлення, що вони і під Харків потягнули війська, а також вони вибудовують свої позиції на ділянці кордону північніше Харківської області, тобто там теж можливі якісь рухи тіла з їх боку з вторгненням вже безпосередньо на російську територію", - заявив Гіркін.

Раніше терорист закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Причиною його чергової істерики стала робота РСЗВ "Himars", які із завидною швидкістю та успіхом спалюють боєприпаси.

Також Гіркін констатував провал "спецоперації" Росії в Україні. За його словами, окупанти за 4 місяці війни не змогли досягти бажаних результатів, більше того, про подальші успіхи Росії у війні проти України мови не йде.

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