"У Кремлі продовжують жувати соплі": Гіркін звинуватив російське командування в бездіяльності

Гіркін звинуватив російське командування в бездіяльності / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Причиною його чергової істерики стала робота РСЗВ" Himars", які із завидною швидкістю і успіхом спалюють боєприпасів.

"Поки в Кремлі продовжують неквапливо жувати звичні соплі-шановні українські партнери діловито знищують все, до чого їм вдається дотягнутися за допомогою "Хаймерсів", "трьох сокир" і "Цезарів", які наше МО (в особі генерал-болтолога Конашенкова і його Ясновельможного Шефа - Фанерного Маршала) "клацає як горішки"", - обурюється терорист.

За словами Гіркіна, в пріоритеті у ЗСУ - склади БК і позиції ППО.

читайте також"Не сховаються": Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасівРаніше ми повідомляли, що українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у захопленому РФ Херсоні. В результаті спалахнула потужна пожежа. Пізніше стало відомо, що були знищені казарми Росгвардії.

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