"Чи буде з ким говорити": Медведєв про відновлення переговорів України з РФ

Медведєв сумнівається в тому, що переговори можуть відбутися / УНІАН

Переговори між Україною і Росією можуть не відбудуться, так як поки невідомо, чи буде "про що і з ким говорити". Про це заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, коментуючи слова Давида Арахамії про можливе відновлення переговорів.

"Головний парламентер від України вважає можливим відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", — написав Дмитро Медведєв.

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Нагадаємо, лава фракції Слуга народу і глава переговорної групи з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією щодо війни після низки контратак ЗСУ, коли українські військові матимуть сильніші позиції на фронті.

Пізніше стало відомо про те, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в майбутньому може стати посередником у мирному врегулюванні війни між Росією і Україною. При цьому прямо зараз ця тема не обговорюється.

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