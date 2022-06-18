Меркель не виключила, що може бути посередником у переговорах України та РФ

Меркель вважає, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна про вторгнення / Колаж Reuters, УНІАН

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що в майбутньому може стати посередником у мирному врегулюванні війни між Росією та Україною. При цьому прямо зараз ця тема не обговорюється.

В інтерв'ю політик зізналася, що за час свого канцлерства не змогла домогтися успіху у врегулюванні конфлікту між країнами, пише видання RND.

"З одного боку, Путін більше не був готовий до самітів у нормандському форматі. З іншого боку, я не досягла успіху в тому, щоби створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи про порядок європейської безпеки паралельно з нормандським форматом", — сказала вона.

За словами Меркель, її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Кремля про вторгнення – поряд з "виборами у Франції, виведенням військ з Афганістану, стагнацією в реалізації Мінських угод".

Як повідомляв Главред, раніше Ангела Меркель говорила, що не бачить у своїй провини в нападі Росії на Україну. За її словами, "ненависть і ворожість" Путіна спрямовані проти всієї західної демократії.

Тим часом глава фракції Слуга народу і глава переговорної групи з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією щодо війни після низки контратак ЗСУ, коли українські військові матимуть сильніші позиції на фронті.

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