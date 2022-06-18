Коли ЗСУ зміцнить позиції на фронті: Арахамія назвав місяць можливого відновлення переговорів з РФ

Арахамія назвав місяць можливого відновлення переговорів з РФ/ Facebook Арахамія, Генштаб ЗСУ

Україна може відновити переговори з Росією щодо війни після низки контратак ЗСУ, коли українські військові матимуть сильніші позиції на фронті.

Про це сказав глава фракції "Слуга народу" і голова переговорної групи з РФ щодо війни Давид Арахамія, пише "Голос Америки". Він також назвав орієнтовний час, коли це може статися – кінець серпня цього року.

"Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.)", – зазначив Арахамія.

Проте зі зрозумілих причин він не уточняв, про яке саме зміцнення позицій ЗСУ йдеться.

"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним. Київ готовий до формату переговорів, який передбачає закінчення бойових дій і вихід російських окупаційних військ з українських територій.

Зеленський наголосив, що Україна готова вести мирні переговори з Росією лише в тому випадку, якщо Кремль матиме намір покласти край війні.

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