Залякують та погрожують: рашисти хочуть взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Рашисти хочуть взяти під контроль ЗАЕС / facebook com rostinfocom

З 1 вересня нинішнього року рашисти хочуть підпорядкувати Запорізьку АЕС компанії Росатом.

За інформацією Енергоатома, окупанти продовжують залякувати працівників ЗАЕС та погрожувати жителям Енергодара.

15 червня один з представників окупаційної влади з позивним "Волга" сказав керівникам структурних підрозділів ЗАЕС готуватися зустрічати нове керівництво і працювати за новими правилами.

"До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії і, відповідно, Росатому", - наголошується в повідомленні.

Однак в Енергоатомі стверджують, що ця заява не має ніякого відношення до реальності. Окупанти в жодному разі не контролюватимуть роботу ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Відзначається, що Запорізька АЕС працює і буде працювати в українській енергосистемі і відповідно до українського законодавства. Тимчасове захоплення окупантами станції жодним чином не означає Її передачу Росії.

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти нахабно увірвалися в будинок співробітника Запорізької АЕС і жорстоко розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловіка з численними пораненнями госпіталізували, за його життя борються медики.

Рашисти 23 травня намагалися вбити співробітника Енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Зараз чоловік перебуває в лікарні Енергодара з численними кульовими пораненнями.

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