"Будемо мочити один одного": Арестович і Подоляк оголосили "війну" між собою

Арестович і Подоляк / скріншот

Радники голови Офісу президента Олексій Арестович і Михайло Подоляк записали жартівливе відеозвернення, в якому прокоментували чутки про "війну і боротьбу" на політичній арені між ними.

Відео оприлюднив Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.

"Окремі медіа дозволяють собі політичний хайп на теми, на які цього не потрібно було б робити... Намагаються сказати, що хтось там, щось там, якісь заяви... На перевірку, що виходить? Ви піднімаєте політичний хайп, а ми працюємо системно...",- каже Арестович.

Арестович пожартував і запропонував вважати такі заяви "початком офіційної війни" між ним і Подоляком.

"Мочити будемо один одного", - з іронією сказав він.

У відповідь на це Подоляк пожартував фразою свого колеги про "два-три тижні".

"Подивимося, що з цього вийде. У вас буде багато роботи. Арестович переміг Подоляка, Подоляк переміг Арестовича. Буде про що писати", - пожартував Арестович.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Facebook розповів, що українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополь, він частково знищений.

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