Один з "прильотів" був біля військкомату: мер Мелітополя розповів подробиці знищення окупантів

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи , відомі подробиці / Колаж Фото УНІАН, РІА Мелітополь

На території окупованого Мелітополя пролунали вибухи. Тепер з'явилися подробиці. Один з вибухів прогримів біля міського військкомату. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федеров, повідомляє 24 канал.

Поки невідомо, що саме було уражено, проте точно відомо, що мова йде про позиції російських окупантів.

"Вибухи мали два епіцентри. Перший - поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий - Мелітопольський Лісопарк по дорозі в Запоріжжя", - сказав Іван Федеров.

Він додав, що окупанти звозили в Лісопарк велику кількість військової техніки.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що вже сьомий день поспіль ЗСУ не дають спокою російським окупантам. Був зафіксований гучний вибух у північно-східній частині Мелітополя. Цей вибух було чути навіть жителям населених пунктів поблизу міста.

Також було відомо, що 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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