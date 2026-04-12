Буданов назвав нову дату обміну полоненими і вказав на проблему - що відомо

У межах обміну 11 квітня Україна повернула 182 полонених, а вже найближчим часом очікується проведення наступного етапу звільнення, вказав Буданов.

https://glavred.net/ukraine/budanov-nazval-novuyu-datu-obmena-plennymi-i-ukazal-na-problemu-chto-izvestno-10756130.html Посилання скопійоване

Коли відбудеться новий обмін полоненими з Росією

Про що йдеться у матеріалі:

Обмін полоненими може відбутись наприкінці наступного тижня

Напередодні Великодня вдалось повернути з російського полону на всіх, кого планувалось через затримку з російського боку

Наступного тижня між Україною та країною-агресоркою Росією може відбутись новий етап обміну полоненими. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов в коментарі Новини.Live.

За його словами, 11 квітня в межах обміну вдалося повернути в Україну 182-х військовополонених та цивільних громадян.

відео дня

Буданов також повідомив, що вже наступного тижня планується ще один обмін, однак його не вдалося провести раніше через те, що російська сторона не встигла належним чином підготуватися. Водночас відкладати процес не стали, щоб звільнені з російського полону могли провести свято вдома.

"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там суто бюрократичні процедури були на заваді", - резюмував він.

Повне відео заяви Буданова дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Що було найважче в російському полоні - думка ексв'язня Кремля Як писав Главред, Найскладнішим випробуванням у полоні виявилися не фізичні знущання, а постійна невизначеність і відчуття безвиході. Про це розповідав журналіст Дмитро Хилюк, який провів у російському полоні три з половиною роки. За його словами, найбільше психологічне навантаження з’явилося приблизно на другому році ув’язнення, коли стало очевидно, що ні швидкого обміну, ні швидкого завершення війни не буде. "Часто в голові крутилася думка: є мізерний шанс на те, що ти поїдеш додому завтра, але в той же час є ймовірність того, що ти будеш залишатися в полоні ще десять років. Ця невизначеність дуже пригнічувала", - вказує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 квітня Україна та Росія здійснили обмін полоненими, у результаті якого українські захисники повернулися додому напередодні Великодня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У межах обміну вдалося звільнити 175 військовослужбовців — рядових, сержантів і офіцерів із ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед них є поранені. Також додому повернулися семеро цивільних.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, серед звільнених є 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася включати до обміну.

Раніше повідомлялося, що Україна і Росія можуть провести обмін військовополоненими на Великдень. Про це попередньо повідомляв Буданов.

Інші новини:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред