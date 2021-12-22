Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

Тіла безхатьків знайшли поблизу школи / Фото Інформатор, колаж Главред

У Дніпрі компанія трьох молодих людей жорстоко вбила двох безхатченків. Між ними виник конфлікт, після якого двоє хлопців і дівчина нанесли безхатькам смертельні тілесні ушкодження.

В поліції Дніпропетровської області повідомляють, що вбивство сталося у ніч на вівторок, 21 грудня.

"Працівники відділення поліції №1 Дніпровського РУП встановили, що подвійне вбивство сталося 21 грудня близько другої години ночі. Між двома безхатченками й трьома місцевими жителями виникла сварка, внаслідок якої потерпілі отримали численні ножові поранення тіла та травми голови", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уже розшукали і затримали двох чоловіків 27 і 19 років та 29-річну жінку, які причетні до злочину. Вдома в одного з них поліцейські вилучили ніж – вони підозрюють, що саме ним чоловік міг наносити удари.

Як сталася трагедія

За інформацією видання "Дніпро оперативне", яке посилається на власні джерела, компанія молодих людей випивала неподалік від теплотраси, де жили безпритульні.

Реклама

Зазначається, що один із хлопців, яких підозрюють у вбивстві, накинувся на безхатьків, завдав їм кілька ударів гострим предметом, а після цього схопив фрагмент бетонної плити і кинув їм на голови.

Яке покарання загрожує нападникам

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за фактом подвійного вбивства. Справу розслідують за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про вручення повідомлення про підозру. Триває слідство.

За скоєне двом чоловікам і дівчині може загрожувати ув’язнення терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі підліток вбив бездомного. У страшному нападі на безхатченка підозрюють 13-річного учня 7-го класу Нікопольської школи-інтернату. Відомо, що потерпілий потрапив до лікарні в стані шоку з важкими травмами печінки, грудної клітини та живота. Медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

Також раніше стало відомо, що у Києві двоє братів до смерті побили бездомного. В поліцію Києва надійшов виклик від перехожих. Люди виявили чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській у Голосіївському районі.

Читайте також: