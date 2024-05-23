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Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

Ангеліна Підвисоцька
23 травня 2024, 18:09
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Інтенсивні бої точаться на Куп'янському, Курахівському та Покровському напрямках.
ВСУ, Сырский
Росіяни намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських захисників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що важкі бої продовжуються у лісовому масиві на північ від Куп'янська. Ворог хоче вийти до річки Оскіл.

Схожа важка ситуація і на Покровському та Курахівському напрямках. Там росіяни також намагаються прорвати оборону між Старомихайлівкою та Бердичами. Окупанти кидають у штурм найбільш підготовлені підрозділи.

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"Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі", - написав Сирський.

Інтенсивні бої тривають також в районі Іванівському та на підступах до Часового Яру. Окупанти хочуть за будь-яку ціну зачепитися за місто. Ворог використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4. Однак українські захисники роблять все, щоб знищити ворога.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області, застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

Також російські окупанти не досягли цілей, поставлених під час початку бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків, заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, Росія продовжуватиме активно штурмувати Харківську область протягом найближчих двох місяців, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Росія знає, що Україна накопичує сили завдяки військовій допомозі США, тому ворог може відкрити новий напрямок атаки, можливо в Сумській області.

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