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США хочуть відправити своїх військових в Україну: резолюцію внесли до Конгресу

1 травня 2022, 19:36

США можуть відправити своїх військових на допомогу ЗСУ. Відповідну резолюцію 1 травня внесли до Конгресу, повідомляє сайт Адама Кінзінгера.

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До Конгресу США внесли резолюцію щодо використання американської армії в Україні / колаж 24 каналу

США можуть відправити своїх військових на допомогу ЗСУ. Відповідну резолюцію 1 травня внесли до Конгресу, повідомляє сайт Адама Кінзінгера

Цю резолюцію вніс конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер. Він зазначив, що американських військових слід відправити в Україну, якщо президент Росії Володимир Путін посилить війну.

"Документ передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь на сценарій, за яким Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України",– йдеться в повідомленні.

У тому випадку, якщо таку резолюцію схвалять, то США відправлять в Україну свою армію в тому випадку, якщо Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

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Кінзінгер підкреслив, що ця резолюція стала червоною лінією для Кремля. Він зазначив, що США мають підтвердити, що підтримують людей, які прагнуть до свободи і твердо протистоять авторитаризму. Вашингтон має вжити заходів, аби зупинити вбивства і тортури мирних українців.

Нагадаємо, раніше німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному Комюніке.

586 депутатів підтримали відповідний запит, 100 проголосували проти, а семеро ‒ утрималися.

Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та Опозиційного блоку ХДС/ХСС.

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