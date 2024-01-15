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Братчук - про удар по А-50 і Іл-22М: величезний ляпас РФ і новий рівень для ЗСУ

Андрій Ганчук
15 січня 2024, 10:24
Розтрощення Силами оборони російського літака-розвідника А-50 посприяє поліпшенню ситуації на південному фронті, вважає спікер УДА Сергій Братчук.
А-50, Патріот
Російський бойовий літак А-50 міг бути збитий з ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

Нищівний удар ЗСУ по літаках ВКС РФ А-50 і Іл-22М стане величезним ляпасом для окупантів. Ситуація показала, що в України з'являються вогневі засоби ураження, які здатні збивати "жирні" ворожі цілі. Ситуація на південному фронті покращиться. Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україна, таким чином, можливо, почала застосовувати вогневі засоби, які можуть завдавати несподіваних ударів по важливих ворожих об'єктах.

"Версії можуть бути різними. Зараз є робоча версія по Іл-22, що попрацювала російська ППО. Якщо літак А-50 дійсно поповнив підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця "Москва" (чекаємо офіційного коментаря Повітряних сил), то зрозуміло, що Україна сьогодні починає застосовувати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є несподіваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок", - вважає Братчук.

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За його словами, до грудня ситуація для російської авіації була досить спокійною, але все змінилося.

"Тому що нахабство тактичної ворожої авіації відзначалося все більше і більше. Тому сподіваємося, що це ураження буде дійсно офіційно підтверджено, і це стане величезним ляпасом для РФ", - зазначив спікер УДА.

Також Олексій Братчук підкреслив, що втрата А-50 – "це не просто емоційний ляпас, це сприятиме покращенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це - очі і вуха російської авіації".

Удар по А-50 та Іл-22 військ РФ в Україні

Російський літак-розвідник А-50 був збитий над Азовським морем у неділю, 14 січня. Також був пошкоджений і реактивний бомбардувальник військово-космічних сил РФ Іл-22.

Удар ЗСУ по А-50 та Іл-22 ВКС РФ побічно підтвердив командувач Повітряними силами Микола Олещук. Високопоставлений військовий підкреслив, що деталі розголошуватися поки що не будуть.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів подробиці інциденту. У своєму Telegram-каналі він написав про те, що А-50 був збитий з ЗРК Patriot. Бомбардувальник Іл-22, ймовірно, підбитий.

"Системою ППО "Patriot" 14.01.2024 близько 21:00 було нанесено вогневе ураження по двох літаках вкс рф, а саме - літаку ДРЛВ А-50 і бомбардувальнику Іл-22, що знаходилися над акваторією Азовського моря", - підкреслив Андрющенко.

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ЗСУ ВКС Росії війна Росії та України
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