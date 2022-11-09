Бійці ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – ЗМІ

Військовий ЗСУ встановлює український прапор у Калинівському на Херсонщині/ скрін

Українські військові звільнили ще два населені пункти у Херсонській області – Правдине і Калинівське.

У мережі з’явилося відео, як бійці ЗСУ знімають російський триколор і встановлюють український прапор у селі Калинівське. Військовий на відео каже, що це був один із найважчих днів.

"9 листопада – один із найважчих днів, але один із найкрасивіших заходів сонця. Село Калинівське Херсонської області звільнено. Слава Україні!" – каже захисник України на відео.

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Також українські військові опублікували відео з села Правдине, на якому вони стоять ввечері разом із місцевими жителями.

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Офіційної інформації про звільнення цих двох сіл поки що немає. Проте виданню "Українська правда" цю інформацію підтвердили власні джерела, які працюють у розвідці підрозділів ЗСУ на півдні.

Згідно з інформацією видання, ЗСУ зайшли до Правдиного після важких боїв. Окупанти залишили село у ніч із 8 на 9 листопада.

Село Калинівське українські воїни звільнили вдень у середу, 9 листопада.

У РФ оголосили про відведення військ РФ з Херсона

У середу, 9 листопада, очільник окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона і правобережної частини Херсонщини. Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.

Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько зазначав, що не варто поспішати з висновками після таких заяв Росії. Він наголосив, що у Херсоні перебуває дуже велике угруповання ворога. Надходять повідомлення про мінування окупантами будівель та інфраструктури.

У той же час начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на сьогодні говорити про звільнення Херсона ще рано. Гучні заяви РФ про вихід з Херсона можуть бути "постановковим шоу" та інформаційно-психологічною операцією.

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