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Бійці ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – ЗМІ

9 листопада 2022, 22:09

Українські воїни публікують відео встановлення українського прапора у звільнених населених пунктах.

Село Калиновское Херсонская область
Військовий ЗСУ встановлює український прапор у Калинівському на Херсонщині/ скрін

Українські військові звільнили ще два населені пункти у Херсонській області – Правдине і Калинівське.

У мережі з’явилося відео, як бійці ЗСУ знімають російський триколор і встановлюють український прапор у селі Калинівське. Військовий на відео каже, що це був один із найважчих днів.

"9 листопада – один із найважчих днів, але один із найкрасивіших заходів сонця. Село Калинівське Херсонської області звільнено. Слава Україні!" – каже захисник України на відео.

Село Калиновское Херсонская область
скрін

Також українські військові опублікували відео з села Правдине, на якому вони стоять ввечері разом із місцевими жителями.

Село Правдино Херсонская область
скрін

Офіційної інформації про звільнення цих двох сіл поки що немає. Проте виданню "Українська правда" цю інформацію підтвердили власні джерела, які працюють у розвідці підрозділів ЗСУ на півдні.

Згідно з інформацією видання, ЗСУ зайшли до Правдиного після важких боїв. Окупанти залишили село у ніч із 8 на 9 листопада.

Село Калинівське українські воїни звільнили вдень у середу, 9 листопада.

У РФ оголосили про відведення військ РФ з Херсона

У середу, 9 листопада, очільник окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона і правобережної частини Херсонщини. Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.

Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько зазначав, що не варто поспішати з висновками після таких заяв Росії. Він наголосив, що у Херсоні перебуває дуже велике угруповання ворога. Надходять повідомлення про мінування окупантами будівель та інфраструктури.

У той же час начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на сьогодні говорити про звільнення Херсона ще рано. Гучні заяви РФ про вихід з Херсона можуть бути "постановковим шоу" та інформаційно-психологічною операцією.

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