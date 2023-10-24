Бійці ССО спалили "жирну" ціль - російський РЛС "Зоопарк-1" за мільйони доларів

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1" російських окупантів.

Як повідомляє Telegram-канал ССО, таку "жирну" ворожу ціль українські захисники "відминусували" на Донецькому напрямку.

"На Донецькому напрямку ССО підстрелили "жирну" ціль – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" (саме той, яким люблять хвалитися росіяни)", - йдеться в повідомленні.

Оператори 3-го полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС і скорегували по ньому вогонь артилерії.

"В результаті професійних дій наших воїнів російська армія зазнала істотної шкоди", - розповіли військові.

"Як горять мільйони з російського бюджету – дивіться відео", - додали бійці ССО.

Дивіться відео - Бійці ССО спалили російський РЛС "Зоопарк-1":

РЛС "Зоопарк-1"

"Зоопарк-1" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби.

Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерія, міномети, тактичні ракетні установки, комплекси ППО) і коригування вогню. Також використовується для стеження за повітряним простором і контролем над безпілотними літальними апаратами.

Боєприпаси в повітрі виявляються за допомогою РЛС та їхня траєкторія обчислюється, дозволяючи визначити як точку стрільби, так і район падіння.

Один "Зоопарк" здатний одночасно виявляти до 70 ворожих позицій за хвилину і передавати їх координати протягом 20 секунд після залпу, часто ще до падіння снарядів. Інформація автоматично передається на командний пункт управління.

Комлекс використовується РФ в ході вторгнення в Україну. За даними британської розвідки, станом на березень 2023 року, Росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк-1" в ході вторгнення.

Одна самохідна РЛС 1Л261 комплексу "Зоопарк-1М" була захоплена ЗСУ в ході контрнаступу. Вартість системи "Зоопарк-1М", за даними Forbes, оцінюють у близько 25 мільйонів доларів.