Знищили 9 бронемашин РФ: ЗСУ яскраво спалили десятки окупантів разом із технікою

Розвідка вчасно помітила рух ворожої колони і ЗСУ завдали удару по окупантам.

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ЗСУ знищили російські танки / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У ході одного з боїв у Донецькій області українські захисники знищили п'ять танків, чотири бойові машини піхоти та два десятки окупантів армії ЗС РФ.

Як розповіли в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook, результативними діями відзначилися миколаївські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Наголошується, що вранці окупанти пішли на штурм позицій, застосувавши димову атаку. При цьому розвідка ЗСУ своєчасно помітила рух ворожої колони, десантники почали бити по них із артилерії, йдеться у повідомленні.

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"Коли ворог підійшов на необхідну відстань, у бій вступили протитанкісти. Вони влучним вогнем із протитанкових ракетних комплексів почали спалювати техніку окупантів", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ДШВ уточнили, що у бою з російськими загарбниками десантники активно застосовували дрони-камікадзе та безпілотні літальні апарати з пристроями скидання вибухівки.

Дивіться відео - ЗСУ знищили бронетехніку РФ на полі бою:

ЗСУ знищили бронемашини РФ / Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. Росіяни на одному з напрямків зосередили дуже багато танків, розповів Іван Киричевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американські супер-танки Abrams вже в Україні. Україна Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.

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