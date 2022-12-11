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Бояться українців: РФ перекидає більше загонів чеченців на окуповані території – ISW

11 грудня 2022, 14:07
У Росії бояться, що колаборанти не впораються з незгодними українцями та партизанами, тому відправляють на окуповані території чеченців.
Кадыровцы, российские военные, Владимир Путин
Росія перекидає більше загонів чеченців на окуповані території/ Reuters

Країна-агресорка Росія перекидає на окуповані території України більше загонів чеченців, щоб залучити їх до формування адміністративного режиму у загарбаних регіонах.

У РФ бояться, що окупаційні адміністрації не зможуть самі впоратися з незгодою українців та українською партизанською діяльністю. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

Аналітики зазначають, що Чеченська Республіка і пов’язані з нею офіційні особи більше відомі за своєю жорстокістю, а не за адміністративними можливостями. Проте РФ використовує чеченські загони від самого початку повномасштабної війни для виконання ролі своєрідної "служби безпеки" в окупованих регіонах.

Тому ймовірно, що окупаційні адміністрації хочуть залучити до своєї діяльності чеченців та інтегрувати чеченських чиновників у свої окупаційні структури, щоб посилити свій контроль у регіонах, наголошують в ISW.

Аналітики нагадали, що 8 грудня делегація з Чечні на чолі з віцепрем'єрміністром Ібрагімом Закрієвим відвідала Херсонську область. Там представники Чечні зустрілися з колаборантом, так званим "главою" Херсона Володимиром Сальдо. При цьому Сальдо під час зустрічі розтікався у похвалі чеченським чиновникам і заявив, нібито хоче перейняти у них досвід в розробці моделі управління, щоб використати його для окупованого регіону.

За інформацією мера українського Мелітополя Івана Федорова, Кадиров призначив чиновника з Чечні для нібито передавання досвіду створення Чеченської республіки. Але така мета не відповідає дійсності, адже насправді цей чиновник першочергово повинен буде контролювати проросійських колаборантів, а також тероризувати місцевих жителів, зазначає Федоров.

Чеченська делегація також зустрілася з окупаційною адміністрацією Запорізької області, щоб нібито обговорити "заходи про співпрацю і розвиток".

Раніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман зазначав, що Росія уже програє війну проти України. У Кремлі розуміють, що для зміни ситуації на свою користь їм потрібно хіба що оголосити тотальну, або так звану народну війну. Проте сам російський диктатор Володимир Путін цьому противиться, адже він не зможе очолити таку війну, що означає усунення його з посади і заміну на іншого вождя.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями щодо війни проти України може спричинити у Росії громадянську війну, яка закінчиться розпадом Російської Федерації.

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