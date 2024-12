Україна вперше провела атаку виключно за допомогою роботизованих систем: в ISW розкрили деталі

Коротко:

Українські захисники вперше провели наземну атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів і дронів FPV.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 20 грудня, посилаючись на речника бригади "Хартія" Національної гвардії України, сержанта Володимира Дегтярьова.

Дегтярьов розповів про атаку Сил оборони України на позиції російських окупантів поблизу села Липці, що розташоване на північ від Харкова. Дати здійснення атаки і точних позицій, на яких відбулися бойові дії, він не називав.

Під час атаки українські військові застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

Раніше Главред повідомляв, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку – Зеленський розкрив деталі. 20 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл міста Херсон.

Ввечері 20 грудня РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі, серед поранених – діти. Внаслідок атаки БпЛА у Харкові та Запоріжжі пошкоджені дев'ятиповерхівки, є поранені, розповіли в ОВА.

Нагадаємо, війська РФ атакували Харків і область – було три прильоти за вечір. Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі, є постраждалі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.