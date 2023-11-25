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Окупанти зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку - Тарнавський

Руслана Заклінська
25 листопада 2023, 17:53
Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Таврійському напрямку. Ворог зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока.
Окупанти зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку - Тарнавський
Як змінилась ситуація на Таврійському напрямку / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Окупанти значно зменшили кількість авіаударів на ділянках фронту, проте активність піхоти залишається високою. Ворог намагався просунутися вперед, але українські захисники та захисниці стійко тримають оборону. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За словами Тарнавського, у п'ятницю, 24 листопада, окупанти проявили слабкість і три особи здались в полон. Також речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що в ніч на 25 листопада ще десять росіян здалося у полоон. Втім, навіть із зменшенням авіаударів, російська піхота залишається активною.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 4 авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів", - сказав командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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На передовій, захисники і захисниці України стійко тримають оборону на напрямку Авдіївка. За даними операційного командування, загальні втрати ворога на Таврійському напрямку становлять 502 особи, включаючи загиблих та поранених.

"Знищено 24 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БпЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - додав Тарнавський.

Водночас, триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, де українські війська продовжують активно відстоювати свою територію.

Нагадаємо, ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Експерти відзначають масштабні наземні операції ЗСУ на цій території, вважаючи, що вони здатні утримувати свої позиції на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також полковник ЗСУ повідомив, що українські війська успішно знищили частину російської техніки, тому командування РФ перейшло до штурмування відносно малими піхотними групами. Ця тактика спрямована на ускладнення роботи українських засобів ураження.

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