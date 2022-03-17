УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар: з-під завалів вибираються люди-омбудсмен Денисова

17 березня 2022, 14:18

За словами омбудсмена Людмили Денисової, поки ще немає достовірних даних про загиблих або поранених під руїнами театру.

Драмтеатр
Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар / Svoi . city

У Маріуполі бомбосховище драматичного театру, на який окупанти скинув надпотужну авіабомбу, витримало удар і зараз звідти вибираються дорослі і діти. Про це заявила омбудсмен (Уповноважений з прав людини) Людмила Денисова.

"У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів з-під завалів драматичного театру. Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби і захистила собою життя людей, які ховалися в бомбосховищі. Наразі тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі і діти", - написала вона

За словами Денисової, поки ще немає достовірних даних про загиблих або поранених під руїнами театру.

"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх боків помічена написами "діти" є актом геноциду і страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для російських військ і керівництва держави-терориста буде невідворотним і жорстоким", ‒ зазначила вона.

читайте також"Там ховаються сотні людей": росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Маріуполя російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливістьГороскоп на сьогодні, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливість Чому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставитиЧому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставити Суд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляціюСуд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляцію "Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок"Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок Коли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуКоли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату

Останні новини

14:29

Українських артистів закликали відмовитися від нагород країни-окупанта

14:27

Прикмети на 18 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:24

Росія все більше занурюється у мракобіссяПогляд

14:18

Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар: з-під завалів вибираються люди-омбудсмен Денисова

13:58

Україна з Кримом і Донбасом: Арестович назвав дві головні умови на перемовини з Росією

Реклама
13:55

Як полегшити зубний біль в домашніх умовах

13:52

Коли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала датиВідео

13:32

Удари по мирних і в'язкі бої: розкрита тактина ПутінаВідео

13:29

Третя світова вже могла розпочатися: ніхто не знає, що буде, якщо Україна не вистоїть - Зеленський

13:10

"Будемо бити до останнього подиху": на Херсонщині місцеві жителі знищили півколони техніки окупантів

12:57

Дочки Путіна: хто вони, де живуть і чим займаютьсяВідео

12:51

"Сценарій України" для Боснії: Росія пригрозила країні війною, якщо вона піде до НАТО

12:22

Агресори хочуть українські кулі, щоб стріляти собі в ноги і потрапити в лікарню: перехоплення розмови

12:13

Маріуполь чи Харків - міста для трибуналу над РФ: Латвія закликала покарати Москву

11:45

Маріуполь знищений бомбами агресорів на 80-90% - заступник мера міста

11:43

"Там це називають фейком": Дмитро Комаров показав нелюдські злочини Росії в УкраїніВідео

11:18

Україна б'ється за свій народ, будьте лідером: Зеленський різко звернувся до ФРН і особисто ШольцаВідео

11:15

"Віддай український паспорт": Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем

11:07

Російський вождь втратив країну - попереду розпродажПогляд

11:06

Україна закликає країни ЄС заблокувати торгівлю з росією – Кубраков

Реклама
10:46

Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах - британська розвідка

10:44

ЗСУ знищують авіацію РФ: окупанти у війні з Україною втратили третину своїх літаків

10:40

"Я ненавиджу букву Z": Андрій Бедняков заявив про готовність відбудовувати рідний Маріуполь

10:32

Центр дитячої кардіології і кардіохірургії Києва евакуювали до Львова

10:17

"Перетворять на слабку, залежну і розчленять": Путін пофантазував про загрози для Росії

09:59

Українець "поховав" дружину, щоб втекти від військової служби

09:31

Що взяти з собою брати в бомбосховище: лікар-терапевт назвала список ліків

09:26

Агресори знали, що скидають бомби на дітей: з'явилося супутникове фото драмтеатру в Маріуполі

09:05

Хто вийде переможцем із війни в УкраїніПогляд

08:57

"Ми не хочемо вплутуватися в Третю світову війну": спікер Білого дому про безпольотну зону над Україною

08:57

Близький друг Путіна залишився без елітного житлового комплексу в Італії

08:25

Росія за три тижні війни втратила більше людей, ніж американці за 20 років в Іраку та Афганістані - розвідка США

08:19

"Скоро пекло!": Горбунов одним фото показав, як країна-терорист продовжує спускатися на дно

08:00

У Борисполі хлопчик вночі прийшов і вимагав записати його в тероборону

07:43

ЗСУ спопеляють ворога як у небі, так і на землі: у Генштабі відзвітували про успіхи на фронті

07:43

Україна робить з Росією те, чого не може імпотентне НАТОПогляд

07:28

ЗСУ ліквідували заступника командира авіаполку, який бомбив мирні українські міста

07:02

Залишки збитої російської ракети потрапили в 16-поверхівку в Києві: під завалами шукають тих, хто виживВідео

06:55

Росія прикидається, що веде переговори з Україною - глава МЗС Франції

06:38

Коли закінчиться війна в Україні: російський соціолог розповів, що зупинить Путіна

Реклама
06:27

За методичками Китаю: чому навіть Іран хоче скоріше закінчити війну в УкраїніПогляд

06:21

Путін планував захопити всю Україну за 10 днів - Квін

06:10

Україна отримає від США 100 дронів-камікадзе

05:41

Росіяни атакували ракетами три панамських судна в Чорному морі - Reuters

05:24

Путін не розумів, з чим він зіткнеться, почавши війну проти України - Джонсон

04:52

Психолог дала цінні поради мамам, які допоможуть не збожеволіти під час війниВідео

04:29

Оля Полякова розповіла, як рашисти розстріляли 17-річну подругу її донькиВідео

04:26

Якщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступникаВідео

04:09

Бренди-зрадники, які заробляють криваві гроші: світові компанії, що не вийшли з ринку РФВідео

03:49

Зрадили Кремль, поїхали на Захід і стали геями: як живуть і де навчаються діти російських чиновниківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти