Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар: з-під завалів вибираються люди-омбудсмен Денисова

Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар / Svoi . city

У Маріуполі бомбосховище драматичного театру, на який окупанти скинув надпотужну авіабомбу, витримало удар і зараз звідти вибираються дорослі і діти. Про це заявила омбудсмен (Уповноважений з прав людини) Людмила Денисова.

"У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів з-під завалів драматичного театру. Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби і захистила собою життя людей, які ховалися в бомбосховищі. Наразі тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі і діти", - написала вона

За словами Денисової, поки ще немає достовірних даних про загиблих або поранених під руїнами театру.

"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх боків помічена написами "діти" є актом геноциду і страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для російських військ і керівництва держави-терориста буде невідворотним і жорстоким", ‒ зазначила вона.

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Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.