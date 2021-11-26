Більшість українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу – опитування

Лише 13% громадян України, переважно це мешканці Сходу та Півдня, досі не погоджуються із цим твердженням.
Голодомор 1932-1933 років, організований тоталітарним режимом Сталіна, який забрав життя мільйонів українців, беззаперечно був геноцидом. З цим твердженням погоджується все більше наших громадян.
Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Зазначається, що 85% опитаних українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу. Водночас 13 відсотків – заперечують це. Останніх більше на Сході та Півдні, серед виборців "ОПЗЖ", партії Мураєва "Наші" та партії Шарія.
Крім того, соціологи з'ясували, що 68% опитаних українців знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, при цьому 8% – взагалі не знають.
У Голодоморі винен особисто Сталін
Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору:
- особисто Сталіна – 44%;
- загалом центральне керівництво СРСР – 41%;
- каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ) – 17% ;
- вище керівництво Радянської України – 12%
День пам'яті жертв Голодомору – заходи
Традиційно в цей день о 12:00 влаштовують загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять мільйонів померлих. У церквах проводяться богослужіння, а в музеях виставки та заходи, які висвітлюють цю сумну сторінку української історії.
Щорічно в День пам'яті жертв Голодомору проводиться акція "Запали свічку пам'яті". Сотні свічок пам'яті одночасно запалюють біля меморіалу жертв Голодомору в Києві та інших містах по всій країні.