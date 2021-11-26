Більшість українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу – опитування

Визнання Голодомору як геноциду досягло рекордних 85% / depositphotos

Голодомор 1932-1933 років, організований тоталітарним режимом Сталіна, який забрав життя мільйонів українців, беззаперечно був геноцидом. З цим твердженням погоджується все більше наших громадян.

Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Зазначається, що 85% опитаних українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу. Водночас 13 відсотків – заперечують це. Останніх більше на Сході та Півдні, серед виборців "ОПЗЖ", партії Мураєва "Наші" та партії Шарія.

Крім того, соціологи з'ясували, що 68% опитаних українців знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, при цьому 8% – взагалі не знають.

У Голодоморі винен особисто Сталін

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору:

особисто Сталіна – 44%;

загалом центральне керівництво СРСР – 41%;

каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ) – 17% ;

вище керівництво Радянської України – 12%

Дані "Рейтингу"

День пам'яті жертв Голодомору – заходи

Традиційно в цей день о 12:00 влаштовують загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять мільйонів померлих. У церквах проводяться богослужіння, а в музеях виставки та заходи, які висвітлюють цю сумну сторінку української історії.

Щорічно в День пам'яті жертв Голодомору проводиться акція "Запали свічку пам'яті". Сотні свічок пам'яті одночасно запалюють біля меморіалу жертв Голодомору в Києві та інших містах по всій країні.