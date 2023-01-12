'Великі атаки ще можуть бути': Подоляк розповів про підступний план російських окупантів

Подоляк підкреслив, що росіяни можуть запускати одночасно до 125 ракет, однак не всі з них долітають в Україну.

Подоляк розповів про підступний план російських окупантів / УНІАН

Російські окупаційні війська незабаром можуть вдатися до чергової атаки на магістральну розподільчу мережу. Це їм потрібно для того, щоб роз'єднати українську електромережу. Тоді в окремих областях буде профіцит електроенергії, а в інших – дефіцит.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу, російські загарбники ще мають ракети та дрони, а тому обстріли енергетичних об'єктів продовжаться.

"Будуть використовувати дрони, тому що санкції є дуже дієвими щодо Ірану і там низка дронів, сотні дронів ще є. Але дрони – це якраз таки удари не по генерації, а скоріше по великих містах-мільйонниках для того, щоб залишити людей без опалення саме в зимовий період", - зауважив Подоляк.

За його словами, це всі розуміють – розвідка повідомляє про плани окупантів. Росіяни можуть запускати одночасно до 125 ракет. Однак не всі з них долітають в Україну, адже багато ракет падають в Росії, особливо – в Каспійському регіоні.

"Безумовно, що такі великі атаки ще можуть бути. Але між тим – а що це буде міняти? Ну, буде ще там раз чи декілька разів аварійне відключення електроенергії. Ми з нашими партнерами говоримо далі про трансформатори, можливість далі імпортувати частку електроенергії. Ми шукаємо можливість правильною диспетчеризацією зменшувати руйнування системи", - зазначив радник.

Він додав, що держава вже адаптувалася до того, що робить Росія.

"Я б спокійно ставився до того, що Росія може, які в неї спроможності. Ми це передбачаємо і готуємося до того, щоб мінімізувати наслідки тої чи іншої атаки, в тому числі по критичній інфраструктурі", - наголосив радник очільника ОП.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується.

Офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький також прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

Більше новин про ракетний терор росіян: