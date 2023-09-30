ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту - ISW

Українські війська продовжували ведення наступальної операції на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в цьому напрямку. Зокрема, ЗСУ вдалося захопити висоту поблизу Кліщіївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Також тривають жорсткі бої неподалік Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Українські війська також намагалися атакувати біля Курдюмівки і спробували перерізати залізничну колію, яка проходить через цей населений пункт, пишуть аналітики ISW.

Пов'язаний з Кремлем блогер стверджував, що 28 вересня українські сили тимчасово перерізали залізничну колію біля Кліщіївки, але потім російські сили відбили їх та відсунули на захід від колії.

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Російські війська проводили обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли успіхів. Так, Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що російським силам не вдалося успішно здійснити контратаку поблизу Андріївки, Клещеевки та Григорівки (розташованої в 8 км на північний захід від Бахмута).

Інший військовий блогер заявляв, що російські війська провели перегрупування поблизу Кліщіївки і мають намір захопити цей населений пункт. Однак, ймовірно, в даний час у російських сил недостатньо бойових ресурсів для здійснення такої операції.

Ситуація на фронті - останні новини

ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни 29 вересня, сили оборони вийшли на територію Андріївки та Кліщіївки.

Раніше в ISW повідомили, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області й вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Орєхова).

27 вересня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати хороших новин.

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