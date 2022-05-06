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"Шалена думка": Лукашенко примерещилася "польська загроза" для України

6 травня 2022, 20:20

Лукашенко заявив, що в Польщі нібито "окремі діячі і політики точать шашки і шаблі і бачать Західну Україну в складі Польщі".

Лукашенко
Лукашенко заявив про "грозу для України з боку Польщі" / сайт Президента РБ

Олександр Лукашенко ошелешив черговою заявою. Цього разу йому примерещилася "польська загроза" для України, яка призведе до того, що нашій країні нібито ще доведеться розраховувати на підтримку Росії та Білорусі.

"Ви знаєте, мені здається, ну така шалена думка, що якщо й далі так буде вести себе, наприклад, Польща, інші країни, то ми, Білорусь, Росія і Україна, будемо разом воювати проти вас", – сказав він, пише Белта.

Лукашенко заявив, що в Польщі нібито "окремі діячі і політики точать шашки і шаблі і бачать Західну Україну в складі Польщі".

"Самі вони, українці, протистояти так званим нинішнім союзникам не зможуть. Тому я не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, у тому числі українцям, доведеться захищати цілісність України".

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"Для мене руйнування України і втрата цілісності України, незалежності неприйнятні. І я буду робити все, аби Україна залишилася в своїх кордонах. Це і Зеленський бачить. Тому ось така незвичайна шалена думка, що ми будемо разом протистояти полякам там або ще комусь", - сказав Лукашенко.

Далі він заявив, що насправді "полякам" - це "американцям", тому що Польща залежить від США, а потім сказав, що нібито "Англія і Польща взяли в лещата Євросоюз і так міцно тримають, щоб вони не ворушилися".

Раніше український таролог Олена Бюн заявила, що з боку Олександра Лукашенка спостерігатиметься зрада щодо глави Кремля.

В її прогнозі, складеному за допомогою карт, наголошується, що десь глибоко в своїх думках Лукашенко не хоче йти на поводу у "бункерного".

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