ЗСУ назвали пріоритетну область України для Путіна, яку він хоче захопити

Військовий переконаний, що російський диктатор прагне стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру.

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Пріоритетний напрямок на фронті для Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Донецький напрямок залишається пріоритетним для армії країни-агресорки Росії. Наразі складна ситуація у напрямку Часового Яру. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що українським військовим доводиться вести бої в складних умовах в сторону Вугледара та Покровська. Адже загарбники намагаються усіма силами вийти на адмінкордони Донеччини.

"Путін все-таки сподівається, що російські війська зможуть зайняти Донецьку область. Таким чином він зможе окреслити хоча б якусь функціональність цієї їхньої "СВО" - а-ля досягнутої однієї з цілей. Це б давало йому можливість робити паузи у війні чи виходити на переговорні процеси", - припустив військовий. відео дня

Тимочко також додав, щоб втілити бажане в життя, перед російськими військами стоїть завдання максимально агресивно атакувати, щоб прорвати українську оборону.

Військовий переконаний, що російський диктатор прагне стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Бойові дії в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти не припиняють атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на фронті в Україні позиційні бої тривали на багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки на під Донецьком.

В той же час, війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ.

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