Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

На момент початку активних наступальних дій РФ на Часів Яр, українським бригадам критично не вистачало боєприпасів, пише Forbes.

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Бої за Часів Яр / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти ще на початку квітня почали атакувати Часів Яр Донецької області, щоб захопити або вщент зруйнувати місто та стиснути основні лінії постачання українських військових. Росіяни сподівалися, що захоплення міста не займе багато часу та зусиль, але з кожним днем Сили оборони витісняють армію ворога якнайдалі від Часового Яру, пише Forbes.

"Захоплення майже мертвого міста, де колись проживало 12 тисяч людей, не мало бути надзвичайно складним для чисельно переважаючої і більш озброєної російської армії. Однак, через 10 тижнів після наступу російська атака зупинилася, а контратаки ЗСУ на південь від міста витіснили окупаційні війська з Кліщіївки", - зазначає видання.

Повідомляється, що місто обороняють декілька українських бригад. Успішна робота цих військ не виправдала очікувань ворога щодо Часового Яру, а українська аналітична група Frontelligence Insight передбачила, що місто "кінець кінцем буде втрачене для російських військ".

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У матеріалі також підкреслили, що на момент початку активних наступальних дій РФ на місто, українським бригадам критично не вистачало боєприпасів через блокування допомоги у США.

За даними видання, через такі проблеми української армії у перший час свого наступу росіяни мали успіх.

Так, у перші кілька тижнів боїв росіяни просунулися на кілька кілометрів на північ і південь від Часового Яру, зрештою зайнявши Кліщіївку та Іванівське. Водночас, росіяни припустились помилки.

"Замість того, щоб посилити свої сили на сході, окупанти 10 травня розпочали наступ на півночі України, де теж не мали успіху, адже потрапили в пастку. Попри те, бої в Часовому Яру та навколо нього точилися. І українці мали природну перевагу - вони могли окопатися й чекати на височині Часового Яру", - зазначає Forbes.

За словами видання, навіть якщо росіянам вдасться перегрупуватися, захоплення Часового Яру після таких масштабних втрат буде означати лише "Піррову перемогу" - тобто перемогу, рівносильну поразці.

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Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни намагаються просуватися попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони записують відео й говорять, що нібито Часів Яр вони захопили.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що відео з військовими РФ, на якому окупанти рухаються руїнами будинків, зроблено в мікрорайоні "Канал" на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, який є головною лінією оборони українських військ у місті.

Крім того, росіяни намагаються захопити Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути українських військових до каналу Сіверський Донець-Донбас.

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