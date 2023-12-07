Виведення ЗСУ з Мар'їнки: експерти розповіли про наслідки для фронту

За словами експертів, у разі відступу ЗСУ з Мар'їнки, ймовірно, не відбудеться обвалу фронту. Сили оборони перейдуть на підготовлені позиції західніше міста.

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Експерти розповіли про наслідки захоплення Авдіївки та Мар'їнки / Колаж Главред, фото: t.me/ermaka, t.me/V_Zelenskiy_official

У випадку остаточного захоплення Мар'їнки та Авдіївки, ймовірно, не станеться масштабного обвалу фронту з боку Сил оборони України. Швидше за все ситуація буде розгортатись аналогічно до Бахмутського сценарію. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець стверджує, що Мар'їнка в операційному відношенні не має великого стратегічного значення. За його думкою, росіянам важливий сам напрямок, і тому захоплення цього міста є ключовим для окупантів.

В даний момент Мар'їнка перетворилася на руїни, і боротьба за неї триває вже протягом багатьох місяців. Навіть нещодавно російська пропаганда поспішила оголосити про успішне захоплення міста. Однак відомо, що на західній околиці все ще тримають оборону Сили оборони України.

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За думкою майора запасу Збройних Сил України Олексія Гетьмана, утримання руїн за будь-яку ціну не має великого стратегічного сенсу. За словами експерта, якщо прийдеться відступити, то принципових змін на східному фронті від Куп'янська до Вугледара не станеться.

"Оборона зміститься на захід, там багато позицій. Куди саме, вирішуватимуть штаби Східного угруповання. Але ні захоплення Авдіївки, ні захоплення Мар'їнки не означатимуть прорив лінії фронту. Можливо, буде як із Бахмутом. Окупанти його захопили, а далі все – фактично без просування вже кілька місяців", - зазначив Гетьман.

Бойові дії на Мар'їнському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські пропагандисти поширюють інформацію про захоплення Мар'їнки в Донецькій області, і в Міністерстві оборони країни-агресора вже оголосили про нібито "повний контроль" над руїнами цього населеного пункту. Однак така інформація не відображає реальної обстановки, оскільки в місті тривають активні бої. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Протягом останнього тижня російські війська, згідно із заявою Міністерства оборони Великобританії, поетапно продовжують просуватися через руїни Мар'їнки.

Російські війська інтенсивно атакують район Мар’їнки, збільшуючи кількість штурмових дій. Росіяни доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали значних втрат.

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