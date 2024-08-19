Бойові дії в прикордонні РФ: операція може не обмежитися Курською областю

Ключову роль в поширені військових дій на інші регіони України зіграють українські ресурси.

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Наразі в України є ресурси на операцію в межах Курської області / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скрін з DeepState

З початком української операції у Курській області з'явилися припущення, що ЗСУ можуть розпочати подібні дії і в інших регіонах країни-агресора Росії. Однак Україна наразі немає достатньої кількості ресурсів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, будь-яка операція потребує ресурсів і без них неможливо успішно реалізувати задумане.

"Непередбачені плани забезпечення ресурсами приречені на провал. Це довела Росія – ті ж речі ми бачили під Києвом, коли йшли колони з розрахунку на те, що не буде спротиву. Ці колони не підтримувалися ні логістикою, ні іншими видами озброєнь. Уподібнюватися до таких речей і розраховувати на якісь бліцкриги я б не рекомендував", - каже він. відео дня

Однак будувати плани щодо розширення операційних зон можливо, але тільки за наявності ресурсів. Якщо ж вони обмежені, то Україні довелося б задіювати власні ресурси, а не Росії.

"Думаю, що поки це все обмежиться Курською областю. Є такий принцип військового мистецтва: бий у слабкі місця. Тобто де буде незначна глибина, там і буде завдано таких ударів. За рахунок цього за наявності обмеженої кількості ресурсів можна реалізувати цей принцип розширення територій", - підсумував Сунгуровський.



Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 18 серпня українські військові продовжили наступати по всій лінії фронту в Курській області країни-агресорки Росії. Їм вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі.

Нещодавно через успіхи ЗСУ в Курській області країна-агресорка Росія перекинула з лінії фронту в Україні угруповання від 5 тисяч російських військових, щоб відбити вторгнення Збройних сил України.

Рішення України протистояти країні-агресорці РФ шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни, адже 130 000 росіян були змушені покинути свої домівки.

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