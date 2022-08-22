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Повинні бути готові до будь-якого сценарію: британським військовим сказали готуватися воювати проти РФ – ЗМІ

22 серпня 2022, 08:01

Враховуючи війну в Європі, агресію РФ та стурбовані країни на кордонах Росії, британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися.

Військові Великобританії
Британські військовослужбовці "готуються, щоби протистояти будь-якій агресії" / Фото twitter.com/BritishArmy/media

У Великобританії солдатів закликали готуватися до того, що їх можуть відправити в Україну воювати проти Росії. Війна в Європі триває вже півроку, її не можна ігнорувати, тому військовослужбовці повинні бути готові до будь-якого можливого сценарію.

Уорент-офіцер Пол Карні закликав солдатів перевірити свою фізичну підготовку і подбати про своїх близьких. Він зазначив, що в разі їхньої відправки в Україну зв'язок з сім'ями може бути відсутнім тривалий час, пише Mirror,

"Я прошу, щоби ви зараз обговорили з ними потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та священика", - закликав Карні.

Такий поворот подій допускає і генерал Річард Даннат, який раніше командував армією. За його словами, військовослужбовці повинні бути готові до будь-якого сценарію.

"Це не означає, що армія збирається вирушати в Україну, але обов'язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Проте, враховуючи війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", – розповів генерал.

Як повідомляв Главред, у полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники одразу почали розповідати, нібито причина його смерті - "хронічні хвороби".

Урі взяли в полон в кінці квітня, помер він 10 липня. Британець не був військовим, він був волонтером в одній з громадських організацій. Разом з іншим громадянином Великої Британії – Діланом Хілі – він намагався 25 квітня провести гуманітарну рятувальну місію. Чоловіки намагалися проїхати через блокпости на контрольовану російськими військовими територію, щоби врятувати і вивезти мирних жителів. Однак окупанти їх затримали і звинуватили в тому, що вони - нібито "найманці".

Крім того, в Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Д.Забельскі. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня. Як йдеться у некролозі, у чоловіка залишилася дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів і сестер.

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