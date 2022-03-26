Ворог підтягує резерви: жене артилерію до кордонів України

/ Reuters

Російські окупанти зосереджують зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, нанесенні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об'єктах, так і по об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому ворог переміщує додаткові артилерійські підрозділи до кордону з Україною, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас ворог намагається вводити в обіг рублі на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

Також окупанти не залишають спроб придушити опір жителів Херсона, Генічеська і Мелітополя, близько 90% яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням населення підрозділів Росгвардії.

На Волинському напрямку наступальних дій противник не робив. Залучення окремих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь до агресії проти України залишається ймовірним.

На Поліському напрямку ворог продовжував вогневий вплив на підрозділи наших військ в окремих районах.

На Сіверському противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував зміцнення своїх позицій і вогневий вплив на окремі підрозділи ЗСУ.

На Слобожанському напрямку, в районі Сум, основні зусилля противник зосереджував на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів; в районі Харкова продовжує спроби блокування наших підрозділів і намагається проводити демонстраційні дії, завдає поразки інфраструктурі та оборонним об'єктам. Намагається наростити зусилля на напрямку Ізюма за рахунок переміщення додаткових підрозділів і техніки.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

На Южнобугскому напрямку вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над раніше захопленим Херсоном, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні і вибивають російських окупантів.