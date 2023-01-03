Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у Пісках

На місці почалася пожежа: догорали дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.

Наслідки удару по окупантах у Пісках / скріншот

Російські окупанти показали наслідки удару Збройних сил України по одному з укріплених блокпостів російських військ в селищі Піски Донецької області.

В результаті ворожі укріплення під мостом перетворилося на руїни. Відповідне відео, зняте окупантами, опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

При цьому російський військовий знімає наслідки "прильоту" по позиціях. На них видно, що на місці почалася пожежа: догорали дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.

Крім того, він також зняв "свій мотоцикл", який також був знищений. Згорів і автомобіль, який стояв на блокпості.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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