glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у Пісках

3 січня 2023, 13:58
На місці почалася пожежа: догорали дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.
Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у Пісках
Наслідки удару по окупантах у Пісках / скріншот

Російські окупанти показали наслідки удару Збройних сил України по одному з укріплених блокпостів російських військ в селищі Піски Донецької області.

В результаті ворожі укріплення під мостом перетворилося на руїни. Відповідне відео, зняте окупантами, опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

При цьому російський військовий знімає наслідки "прильоту" по позиціях. На них видно, що на місці почалася пожежа: догорали дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.

Крім того, він також зняв "свій мотоцикл", який також був знищений. Згорів і автомобіль, який стояв на блокпості.

Пісок
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

Читайте більше:

Пески війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:30

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинку

14:23

Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

14:17

Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського Антихристом - Гордон не змовчав

13:58

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у ПіскахВідео

13:27

Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - ГайдайВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:25

100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальваціїВідео

13:22

Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - ВолкерВідео

12:39

Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФВідео

Реклама
12:32

Гороскоп Таро на січень для Овнів, Тельців, Близнюків: що принесе перший місяць нового рокуВідео

12:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

12:00

Найважчий період позаду, страшилки про 100 гривень за долар у 2023 році не справдяться – Новак

11:57

Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYTВідео

11:53

Старша донька Віктора Ющенка показала його єдиного онука в день повноліття хлопцяВідео

11:49

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - BloombergВідео

11:35

У РФ підтвердили знищення сотень мобілізованих росіян на війні в УкраїніВідео

11:17

"Медицина безсила": лікарі розповіли про хворобу ЛукашенкаВідео

10:57

Стовідсотковий результат: ЗСУ за дві доби збили 84 дрони-камікадзе РФВідео

10:32

Бої за острів Великий Потьомкінський: нові дані про просування ЗСУ на ХерсонщиніВідео

09:59

Їхала з нареченим за подарунками: перед Новим роком у Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчинуВідео

Реклама
09:57

Провал наступу РФ під Бахмутом: окупантам не світить перемога - британська розвідкаВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 3 січня: Овнам - прибирання, Левам - відповідальність, Рибам - активність

09:19

"500 ліній оборони ЗСУ": кухар Путіна несе ахінею, виправдовуючи провали РФ у БахмутіВідео

09:03

У Кремлі готують розправу над Суровікіним через "бавовну" в Макіївці - ЗМІ

09:00

Колядки на Різдво 2023 - найкращі колядки та щедрівки, тексти

08:56

Потужний удар ЗСУ на Херсонщині: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:37

"HIMARS прилетів": ЗСУ знищили базу спецзагону ГРУ на ХерсонщиніВідео

08:30

Як реанімувати старе сало: хитрий спосіб – і вийде ніжна смакотаВідео

08:23

"Взяти Україну змором": Жданов розкрив тактику росіян на війні у 2023 році

08:00

Виграти війну, але програти мир: які катаклізми чекають Україну в 2023 роціПогляд

07:56

"Ракета летить": росіян вночі налякала потужна "бавовна" після атаки безпілотниківВідео

07:30

Ракетний удар по Дружківці: окупанти зруйнували льодову арену, є пораненіВідео

07:16

П'яна бійня в Маріуполі: буряти та росіяни влаштували криваві розбіркиВідео

07:10

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді перед вживанням

06:49

Удар HIMARS по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна - ISWВідео

06:05

Симоньян тепер "живе на голках": а що сталося?Погляд

05:53

Гороскоп на січень 2023 для Риб: різке фінансове зростання, роман і подарункиВідео

05:20

Україну атакують різкі морози: налетить -15 на цьому тижніВідео

04:27

Газманов спішно втік з Дубая після скандалу на концерті: "Треба приїжджати без свого самовара"

03:53

"Настька знову в дрова": Волочкову відправляють на реабілітацію після новорічних святВідео

Реклама
03:20

Багата кутя на Різдво 2023, яка принесе в дім гроші: покроковий рецептВідео

03:15

"Останні місяці Путіна": астролог Росс назвав час смерті глави Кремля згідно з пророцтвомВідео

02:30

Вріжуть 20-градусні морози, завалить снігом: українцям дали крижаний прогнозВідео

02:06

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

02:00

Венсан Кассель показав, як ходить його напівгола "креветочка": вид ззаду

01:35

"Розуміють, що програють": українські розвідники спрогнозували, куди будуть наступати ворогиВідео

00:51

3 найважливіших заборони, які не можна порушувати нікому: прикмети на 3 січняВідео

00:05

Батько-одинак Джон Траволта показав рідкісні кадри з красунею-донькоюВідео

02 січня, понеділок
23:57

Гороскоп на січень 2023 для Водоліїв: несподівані події, прибуток і романВідео

23:52

Меган Маркл готує нову "бомбу" для королівської родиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти