Блекаут в Україні та поразка Європи: Зеленський назвав мету енергетичного терору РФ

Глава держави назвав, що потрібно Україні для збереження енергетичної системи.

Володимир Зеленський назвав мету енергетичного терору РФ / Forbes.ua, Скріншот

Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери надати термінову допомогу Україні у збереженні її енергетичної системи.

Про це він заявив в ході конференції "Солідарні з українським народом", яка проходить у вівторок в Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, яка транслювалася в Twitter Єлисейського палацу.

"Як мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми . Тобто поставка електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг до 2 гігават. Щоб це стало можливим, необхідно рішення евросети операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність", - сказав він.

При цьому глава держави перерахував кілька категорій обладнання, яке потрібно Україні для збереження енергетичної системи:

трансформатори;

обладнання для відновлення високовольтних мереж;

газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

За словами Зеленського, така підтримка може коштувати близько 800 млн.євро в поточних цінах.

Він заявив також, що"нам потрібен спеціальний механізм координації зусиль – Паризький механізм, який дозволить давати ефективні відповіді на кожен випадок російського енерготеррору".

Навіщо РФ знищує енергосистему України

Президент також вважає, що Росія завдає ударів по енергосистемі України, щоб мати хоч якийсь привід заявити про "перемогу" в Україні та поразку Європейського співтовариства.

На його думку, ударами по цивільній інфраструктурі Росія відкрила новий фронт проти України, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї країни.

"Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використовувати це начебто поразку Європи і всього нашого демократичного опору. Ми ж у відповідь заснували новий формат співпраці і робимо все заради країни і українців проти блекаутів і енерготеррору", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по енергетиці, проте більшість українських електростанцій були пошкоджені або зруйновані обстрілами.

Раніше Зеленський заявив про те, що російські окупанти продовжують терор українців і обстрілюють ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Ворог пошкодив близько 50% енергетичної інфраструктури.

Зеленський назвав цей терор знущанням над українцями.

"Станом на сьогодні пошкоджено вже близько половини української енергетичної інфраструктури. Цей російський терор - не просто чергове знущання ворога над українцями. Але і прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики, антилюдської політики", - сказав Зеленський.

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