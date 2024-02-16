Бити дронами по Москві та Пітеру: у ЗСУ розкрили ключові цілі на території РФ

Україні необхідно зайнятися виробництвом далекобійних дронів, вважає Юрій Касьянов.

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Юрій Касьянов / Колаж: Главред, Фото: АрміяInform, УНІАН

На лінії зіткнення найбільш затребуваними є безпілотник FPV - ударні дрони, які забезпечені бойовим снарядом, або так звані дрони зі скідами, які скидають маленькі і великі бомби на голову ворога.

Про це військовослужбовець Збройних сил України, блогер Юрій Касьянов заявив під час інтерв'ю Главреду.

"Як і раніше, затребувані як дрони-розвідники на кшталт "мавіка", так і дрони-літаки великої дальності, на 10, 20, 50 км, які використовують для того, щоб розуміти й знати, що коїться у противника в тилу", - пояснив експерт.

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Водночас він вважає, що Україні необхідно зайнятися виробництвом далекобійних дронів.

"Якщо говорити про інші дрони, то, звичайно ж, ви бачите, як нас постійно атакують "Шахедами", а наші дрони дуже рідко долітають до Москви або Санкт-Петербурга. Зрозуміло, що таких безпілотників великої дальності у нас повинно бути більше, тому що вони нам замінюють крилаті ракети і дають змогу знищувати, приміром, бомбардувальники супротивника на аеродромах, склади з ракетами, завдавати ударів по нафтосховищах і місцях базування російських військ і засобів ППО", - упевнений співрозмовник.

Крім того, він зазначив, морські дрони завдають колосальної шкоди ворогові, знищуючи військово-морський флот Росії в Чорному морі і тим самим захищаючи наші торгові шляхи, щоб Україна могла заробляти гроші на експорті зерна.

"Зараз активно розвивається напрямок наземних дронів - невеликих пристроїв для встановлення мін на шляху проходження противника, евакуації поранених, доставки боєприпасів там, де машини не проїдуть. Тобто всі напрямки затребувані, і всі вони повинні розвиватися", - додав Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Сили безпілотних систем у ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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