Бити дронами по Москві та Пітеру: у ЗСУ розкрили ключові цілі на території РФ

На лінії зіткнення найбільш затребуваними є безпілотник FPV - ударні дрони, які забезпечені бойовим снарядом, або так звані дрони зі скідами, які скидають маленькі і великі бомби на голову ворога.
Про це військовослужбовець Збройних сил України, блогер Юрій Касьянов заявив під час інтерв'ю Главреду.
"Як і раніше, затребувані як дрони-розвідники на кшталт "мавіка", так і дрони-літаки великої дальності, на 10, 20, 50 км, які використовують для того, щоб розуміти й знати, що коїться у противника в тилу", - пояснив експерт.
Водночас він вважає, що Україні необхідно зайнятися виробництвом далекобійних дронів.
"Якщо говорити про інші дрони, то, звичайно ж, ви бачите, як нас постійно атакують "Шахедами", а наші дрони дуже рідко долітають до Москви або Санкт-Петербурга. Зрозуміло, що таких безпілотників великої дальності у нас повинно бути більше, тому що вони нам замінюють крилаті ракети і дають змогу знищувати, приміром, бомбардувальники супротивника на аеродромах, склади з ракетами, завдавати ударів по нафтосховищах і місцях базування російських військ і засобів ППО", - упевнений співрозмовник.
Крім того, він зазначив, морські дрони завдають колосальної шкоди ворогові, знищуючи військово-морський флот Росії в Чорному морі і тим самим захищаючи наші торгові шляхи, щоб Україна могла заробляти гроші на експорті зерна.
"Зараз активно розвивається напрямок наземних дронів - невеликих пристроїв для встановлення мін на шляху проходження противника, евакуації поранених, доставки боєприпасів там, де машини не проїдуть. Тобто всі напрямки затребувані, і всі вони повинні розвиватися", - додав Касьянов.
Хто такий Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".
Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році.
На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.
Сили безпілотних систем у ЗСУ
Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.
Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.
Більше новин:
- "У нас є рівність із РФ щодо дронів-камікадзе": глава Мінцифри висловився про БПЛА
- РФ накопичує "Шахеди" і б'є по Україні вже дронами власного виробництва: що відомо
- FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих": подробиці