Бив по обличчю та розбив ніс: 11-річний школяр накинувся з кулаками на рідну бабусю в Дніпрі

Дитина зараз перебуває в лікарні / фото: nashemisto.dp.ua

У Дніпрі 11-річний хлопець побив свою бабусю на території школи. Жінці довелося надавати медичну допомогу.

Кричущий інцидент стався 22 вересня на території 141-ї школи - учень 5-го класу цього навчального закладу, напав на свою бабусю, бив її руками по обличчю і голові, до крові розбив ніс, пише "Наше Місто".

Першу допомогу жінці до приїзду "швидкої" та поліції довелося надавати працівникам школи. Повідомляється, що дитина зараз перебуває в одній з дитячих міських лікарень, де проходить обстеження.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради розповіли, що у вересні учень відвідував шкільного психолога. Його поведінка в гіршу сторону змінилася тільки в цьому році.

Читайте также"Дурний збіг обставин": батьки, які побили 2-річну дитину в Одесі, розкаялисяТакож відомо, що хлопчика виховує бабуся, яка душі не чує за своїм онуком і робить все, щоб хлопчик продовжувати ходити в школу та отримувати знання.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік вже неодноразово підіймав руку на батька, були випадки, що той навіть лежав у лікарні після побиття.