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Шалені втрати в живій силі і техніці: Сили оборони розповіли про наступ ворога

Юрій Берендій
26 жовтня 2023, 14:08
Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Противник поніс значні втрати в особовому складі та техніці.
Шалені втрати в живій силі і техніці: Сили оборони розповіли про наступ ворога
Сили оборони розповіли про наступ ворога на Таврійському напрямку / Колаж Главред, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, скріншот із відео 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи

Протягом останньої доби на Таврійському напрямку українські війська продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Зокрема, за цей період Збройні Сили України знищили 460 бойовиків та знищили 49 одиниць військової техніки ворога, включаючи два самохідних міномети "Тюльпан". Про це йдеться у повідомленні Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

"Знищено 2 російських самохідних міномети 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм, які призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд. Також, за добу, окупанти безповоротно втратили ще 13 танків", - йдеться у повідомленні.

У зведенні вказується, що загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.

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"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного – відбито 15 атак ворога", - зазначають у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

На Мар’їнському напрямку ворог був вимушений припинити свої неуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де українські військові відбили 20 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі спроби просування ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського та Вербового.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" впродовж однієї доби виконали 1056 вогневих завдань. Внаслідок цих бойових дій загальні втрати ворога склали 460 осіб.

Крім того, українські військові знищили 49 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 13 танків;
  • 9 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • один засіб ППО, а саме ЗРК ТОР;
  • 9 БпЛА;
  • 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Також, як повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку, знищено і 3 склади боєприпасів ворога.

Наступ армії РФ на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зібрав 23 жовтня нову Ставку на тлі нового наступу російських окупантів, що все ще розвивається на сході України. Як зазначив у Telegram глава держави, на Ставці першочергово йшлося про ситуацію на фронті.

Також, очікувати, що російська армія невдовзі оцінить свої втрати та припинить наступ на Авдіївку, передчасно. Кремль видав політичний наказ завершити досягнення адміністративних меж Донецької області до кінця поточного року, тому противник і надалі буде намагатися проводити відчайдушні штурмові дії.

Водночас, як йдеться йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії, російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити їхнє успішне захоплення міста.

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війна в Україні ЗСУ Таврия
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